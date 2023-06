El video de la hermana de Thiago con la cabeza trabada en una reja

"Por meter la cabeza en donde no me llaman", agregó la influencer con humor en una historia que subió con el video.

A pesar de que la joven le puso humor al momento, los seguidores de Camila se preocuparon muchísimo al ver esas imágenes. "Una desesperación debe ser eso, fuera de joda", "Estancó su cara en una reja", "Me duele a mí", "Estoy preocupada por Cami" y "Pobre Cami" fueron algunos de los mensajes que sus fans dejaron debajo de dicho video.

Insólito accidente doméstico a la hermana de Thiago de GH

Vale aclarar que Camila suele ser noticia de manera recurrente dado su desparpajo a la hora de hablar de su hermano y de sus excompañeros de GH, así como tampoco tiene vergüenza ni pruritos si le tiene que responder a algún o alguna panelista que cuestiona sus formas o la de sus seres queridos.

Otro hecho reciente en el que estuvo involucrada Camila

La semana pasada, Camila Deniz les contó a sus seguidores de Instagram que había sufrido un intento de secuestro cerca de su casa, en González Catán, partido de La Matanza.

"Estaba llegando como a las nueve de la noche a casa, estaba en una esquina esperando a una amiga... Me frena un auto y me dice 'hola, le digo hola', porque obviamente a mí me conoce un montón de gente y me saluda", comenzó diciendo la hermana de Thiago.

Y continuó: "Después me dice '¿no te acordás de mí? Y me dice un nombre. Le digo 'disculpame no sé quién sos, estás equivocado'. Me agarra la mano y le digo 'no me toqués'. Me dice 'bueno, cuánto me cobrás por darme cinco minutos de tu tiempo' y le digo 'ninguna'", continuó relatando la influencer.

"En eso viene mi amiga, que yo decía menos mal, porque el tipo me quería subir a su auto. Casi me secuestran. Si gente, cuiden a sus hijitos. Gracias a Dios que no pasó nada de eso y justamente vino mi amiga", cerró la cuñada de Daniela Celis, alertando a sus vecinos y seguidores, muchos de los cuales viven en esa misma localidad de La Matanza.