El video de la hija de Nisman en el departamento donde lo encontraron muerto

En la siguiente imagen, la adolescente de 15 años escribió: "Pa?" y publicó una foto en la que se la ve de pequeña y sobre los hombros de su padre. Además, subió una imagen de un atardecer donde se ve la luna acompañada por un corazón roto, y la vista que sería desde el departamento de su padre.

Para finalizar el video, Kala posteó dos fotos viejas de su papá disfrutando de un viaje y otra en un barco, acompañadas del escrito: "Mi tiktok más personal. La persona más valiente, te amo".

Con respecto a la causa por la muerte de su padre, estaba previsto que este martes declare como testigo el ex hombre fuerte de los servicios de inteligencia Antonio Horacio Stiuso, quien había pedido mediante un escueto escrito de apenas dos párrafos, firmado por él mismo y por su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, volver a prestar testimonial.

"Luego de haber prestado declaración en marzo de 2019, he tomado conocimiento por trascendidos periodísticos, de diversas cuestiones que no fueron abordadas en aquella oportunidad, y que considero que la Fiscalía debe conocer", explicó el ex agente de inteligencia quien quiere volver a declarar.

Por su parte, Iara Nisman, la hija mayor del fallecido fiscal, le pidió al presidente Alberto Fernández que no se entrometa en la investigación del caso, al cuestionar los últimos dichos del mandatario nacional sobre el tema, que calificó de "lamentables".

La joven aseguró que "si la justicia está investigando, él no debería entrometerse" y agregó que "fue todo muy confuso porque desde un primer momento el ahora presidente se había manifestado con lo contrario que dice ahora. Sostuvo que se trató de un asesinato y luego cambió su discurso a un suicidio".