El video que eligió Florencia Kirchner para apoyar a CFK

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Florencia Kirchner (@florenciakf)

“A los que sí les pasan cosas son a los argentinos que no tienen guita, que no les alcanza nada. Por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que durante 12 años, 12 años, pudimos construir”, comienza la parte que la hermana de Máximo decidió destacar en su red social.

“Donde piense, como piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca hasta ese momento. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Y lo digo con números”, continúa la alocución de la ex mandataria y luego sigue: “¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otra por el endeudamiento, otra por el salario de los laburantes”.

“Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”, cierra sus dichos CFK en la cinta.

En tanto, Florencia solo agregó una palabra propia a la publicación. Escribió “siempre” y cerró la escueta frase con un corazón rojo.

Maximo y florencia kirchner Los hijos de la ex presidenta deben pagar Ganancias e Ingresos Brutos.

Tras casi 24 horas de publicación, el posteo tenía más de 35 likes.

Este lunes, el fiscal Luciani requirió contra la actual titular del Senado ante la Justicia una pena de 12 años de prisión efectiva, así como la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Justamente, desde su oficina en ese recinto, fue que ayer Cristina Kirchner brindó, por más de una hora y media, su descargo en la causa en la que se la investiga por corrupción, luego de pedir ampliar su declaración y no obtener la aprobación para hacerlo.

Otras muestras de apoyo para Cristina Kirchner

En las últimas horas, distintos mandatarios y funcionarios de izquierda de la región y de Europa se sumaron a los mensajes de apoyo a la vicepresidenta con declaraciones en sus redes sociales.

El Grupo de Puebla, que lidera el presidente argentino Alberto Fernández, denunció “la persecución mediática y judicial en contra de la vicepresidenta de Argentina” en lo que consideró una jugada por parte de “la derecha” por “proscribirla sin permitirle defenderse”. “A Cristina Kirchner le están montando un caso de lawfare, muy parecido al de Lula da Silva”, posteó el expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano.

https://twitter.com/dilmabr/status/1562032472090615808 Manifesto minha mais incondicional solidariedade à vice-presidenta da Argentina e presidenta do Senado deste país irmão, @CFKArgentina. Cristina Kirckner é vítima de mais um ato brutal de lawfare e de perseguição política. (segue o fio) — Dilma Rousseff (@dilmabr) August 23, 2022

En similar sentido se expresó la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien envió su “más incondicional solidaridad” para con Kirchner y aseguró que es víctima de “persecución política, judicial y mediática”.

Asimismo, el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, quien estuvo refugiado en la Argentina tras la crisis política de su país en noviembre de 2019 -que terminó con su renuncia- también brindó su apoyo a la vicepresidenta. Hoy, en diálogo con El Destape Radio, dijo: “Toda nuestra solidaridad con la hermana Cristina Kirchner. Néstor y Cristina hicieron un trabajo muy solidario con los pueblos de la Argentina y Bolivia y admiro fundamentalmente la política social de Cristina”. Tras ello agregó: “Ahora los golpes de Estado son golpes judiciales para acallar a los pueblos. Esta guerra judicial contra Cristina es parte de eso”.

https://twitter.com/LuchoXBolivia/status/1562225291572944896 Desde el Estado Plurinacional de #Bolivia enviamos toda nuestra solidaridad y respaldo a la hermana @CFKArgentina, Vicepresidenta de #Argentina, víctima de un nuevo ataque político-jurídico.

Los pueblos de la #PatriaGrande están contigo.#TodosConCristina#BastaDeLawfare pic.twitter.com/GQ0O4h3h1c — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) August 23, 2022

Por su parte, el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, se sumó al apoyo internacional: “Desde el Estado Plurinacional de #Bolivia enviamos toda nuestra solidaridad y respaldo a la hermana @CFKArgentina, Vicepresidenta de #Argentina, víctima de un nuevo ataque político-jurídico”, escribió anoche desde su cuenta de Twitter. Y agregó: “Los pueblos de la #PatriaGrande están contigo. #TodosConCristina #BastaDeLawfare”.