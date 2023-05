El video viral gastando al Pollo Vignolo tras el furcio "más grande de su carrera"

Embed un saludo al genio de vignolo que dijo que mac allister tuvo que haberse quedado en boca porque brighton "no compite" hoy en día se pelean los grandes de Inglaterra para llevarselo después de clasificar a su equipo a europa league pic.twitter.com/dN56uy0lxM — cris (@_crisenberg_) May 28, 2023

“Mucha gente hoy debate: ‘Che, ¿Mac Allister estuvo bien o estuvo mal?’, ¿hace bien en irse al Brighton?, que no se ni nombrarlo. Que al lado de Boca, con todo respeto, no compite. Yo creo que Mac Allister la primera vez que salga a la cancha va a decir ‘¿es esto?’. Ahora, muchachos, ¿la plata hace todo?, ¿la plata tiene que manejar tus movimientos?, ¿la plata emocionalmente es lo que hace feliz a un ser humano?, ¿o muchas veces hay que dejarlo de lado y decir ‘No, a mí me hace feliz esto que me puteen, que me alienten, pero me hace feliz esto’?”, comentó en ese momento el Pollo Vignolo.