El video viral que desató un debate sobre las multas en Bariloche

Un video de Tik Tok sobre multas en San Carlos de Bariloche abrió un picante debate entre los usuarios de la red social. Allí, una joven -oriunda de la localidad lacustre- contó que habían multado y llamado la atención a muchos conductores que dejaron sus vehículos estacionados en la banquina de la Avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 19,9. Ella preguntó si correpondía, teniendo en cuenta que en la zona no hay estacionamiento, y le llovieron las respuestas.

"¿Estará bien? ¿Alguien sabe si se puede multar? ¿Dónde vas a estacionar si querés ir a la playa? Sólo queda la banquina, ¿cómo hace la gente? no entiendo", expresó la joven, de manera irónica. Sin embargo, no todos lo entendieron así y, en los comentarios, le dieron "cátedra" sobre las leyes de tránsito.

"Si lees el reglamento de tránsito te va a resolver esa duda", "Yo hace días pasé desde El Bolsón a Bariloche en bondi, una locura la cantidad de gente que había en las banquinas, que sólo es para emergencias" y "Si no se tiene lugar se va a otro lado o se va a pata", fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

Multas en Bariloche

En tanto que otros profundizaron el debate y aseguraron que el problema de base es la falta de infraestructura en muchas zonas de Bariloche, entendiendo la cantidad de turistas que recibe por año.

"Que linda bienvenida al turismo, me apena que siempre tomen malas decisiones", "Falta que haya infraestructura para poder recibir al turista, pero no es fácil ya que está en un Parque Nacional y áreas protegidas" y "No invierten en infraestructura, más fácil multa", son los comentarios del otro lado.

Ante el revuelo que se armó, la rionegrina hizo otra publicación, pero en esta explicando con detalles cuál era el sentido de su primer video. "La ley ya me la sé y sé lo que es la banquina. Lo que quise decir es que estamos promocionando un destino turístico y -amo Bariloche- pero eso no quiere decir que banque todo lo que pasa acá", expresó.

Y agregó: "Esa zona está llena de playas y no hay lugar para estacionar. En muchas otras zonas pasa lo mismo. Estamos invitando a un montón de gente, pero no les preparamos la infraestructura. Hay actividad turística habilitada, pero al turista no se lo deja llegar ni se le da un lugar donde estacionar".

"Dejemos el tema acá, capaz les pedí mucho", cerró.