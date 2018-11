El Village neuquino, el que más tickets vende del país

La empresa ya contaba con tres salas de esta tecnología en el país (Buenos Aires y Rosario) y ahora sumó su cuarta opción. Tras la inauguración el jueves pasado, se convirtió en pocos días en la sala número 1 de la cadena en esta opción. “Al neuquino, si vos le das un producto de valor, lo va a tomar y aceptar”, agregó Bachiller.

Desde la semana pasada, Neuquén cuenta con 15 salas de cine y sumó en la última semana las butacas de movimiento de Cinemark y el sistema 4D en Village Cines. “Yo creo que le va a hacer muy bien al negocio la llegada de Cinemark a la ciudad, aun cuando no es el mejor escenario para nosotros. En otros lados donde se genera esta competencia provocó un crecimiento del negocio y el mercado. Hoy, nuestra ocupación en Neuquén es altísima y queremos tener la mejor porción del mercado”, dijo Bachiller.

Cinemark cuenta con una capacidad total de 1218 butacas. En cuanto a las salas, son seis en total, con una sala XD y dos salas con butacas D-BOX. Hasta diciembre, las entradas tendrán un 50% de descuento. En tanto, la misma situación se produce en los cines Village, donde a través de la promo Volvé, se puede utilizar el 2x1, excepto en las salas 4D.

El 19 de junio de 2010 se proyectó por primera vez en la ciudad una película en 3D. Fue Toy Story 3 y marcó el inicio de una carrera tecnológica desenfrenada de los cines para aggiornarse ante el crecimiento de su nuevo contendiente: atrás quedaban los videoclubes y asomaban Netflix, Flow, etc.

A partir de ese momento, comenzó la digitalización de todas las salas y la apuesta por la instalación en la ciudad de la primera sala Monster Screen de todo el país. Hoy, en un contexto de competencia por la llegada de Cinemark, Village inauguró la primera sala 4D. Para ello, reacondicionó la sala 2 e instaló 96 butacas especialmente diseñadas para el sistema: son mucho más grandes que las habituales; los respaldos son más altos por lo que el espectador apoya la cabeza en la butaca, y cuenta con apoyapiés. Son módulos de cuatro butacas que se mueven juntas.

Netflix, de rival a principal aliado

Un panorama oscuro se acercaba al mundo del cine con el crecimiento de los servicios OTT como Netflix, principalmente. Sin embargo, pese a ese temor que se instaló en la industria, hoy el cine disfruta de números altísimos de venta de entradas, aun en plena crisis económica. En los últimos ocho años, la industria del cine en Argentina rompió récords año tras año y los números se mantienen.

“Es verdad que nosotros competimos con Netflix, pero no por las personas sino por horas de entretenimiento. La misma persona que ve Netflix en su casa durante la semana el fin de semana va al cine”, dijo Bachiller. Y agregó: “El estreno del cine no está en Netflix, estará dentro de unos meses, pero lo que pasó es que todos los sistemas on demand generaron que la gente quiera consumir más pantalla. Hoy, cada persona consume diez veces más de lo que consumía 20 años atrás. Netflix generó más fanáticos de cine”, concluyó.

