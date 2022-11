El violador de Rincón de los Sauces vuelve a prisión

El último viernes se realizó una audiencia en la que un juez había determinado que continuará en libertad hasta tanto no se resuelva el pedido de la defensa que pretendía que el violador continúe en libertad condicional, como le había sido dada por Impugnación el pasado 19 de octubre.

La querella apeló el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al argumentar que la víctima no se presentó por lo que no pudo ser escuchada y luego, se comprobó que no había sido notificada. Así, el TSJ resolvió revolcar la libertad condicional y que se reenvíe el tratamiento de la cuestión nuevamente a Impugnación.

Finalmente este martes 22 de noviembre, se realizó una nueva audiencia ante otro tribunal de Impugnación - integrado por la jueza Florencia Martini y los jueces Fernando Zvilling y Nazareno Eulogio-. Esta vez, tras escuchar a la víctima y la exposición de los argumentos por cada una de las partes, el tribunal declaró inadmisible el recurso de la defensa del acusado y ordenó su inmediato traslado a prisión.

El fallo trajo "tranquilidad y satisfacción en la localidad de Rincón de los Sauces, al preservarse los derechos de la criatura abusada", sostuvo el abogado querellante al finalizar la audiencia, de la cual el condenado salió esposado y directo al patrullero que lo llevará de regreso a una unidad penal. "Nosotros estamos de acuerdo con que el condenado recupere la libertad en noviembre de 2024 con el agotamiento de la condena, no antes", había expresado en audiencias anteriores.