El voley de Centenario copó Bariloche

Con medio centenar de chicas que conformaron seis equipos, la Asociación Deportiva Centenario viajó a San Carlos de Bariloche para disputar la tercera fecha de la Liga Menor de Vóley que se jugó íntegrante en el Bariloche Vóley Club. El equipo de "La Colonia" tuvo una excelente incursión en el competitivo torneo lacustre y desembarcó en la zona cordillerana con dos equipos Sub 14 y Sub 16, un plantel Sub 18 y uno Sub 13 todos en rama femenina.