El vóley de Centenario otra vez se lució en Bariloche

La ADC que también estuvo la semana pasada se presentó con un equipo de Primera, Sub 18 y Sub 16, varones ganando en la mayoría de los encuentros.

Los partidos se disputaron en las instalaciones del Bariloche Vóley Club en Jhon O'Connor 130. Se jugaron más de treinta partidos de vóley correspondientes a la fecha 8 y 9 de la Liga de Vóley de Bariloche.

Por las dos canchas del único club exclusivo pasaron las categorías Primera y segunda damas, damas Sub 18 y Sub 16. Además se jugaron partidos de la primera división caballeros, caballeros Sub 18 y Sub 16 con la participación de quince instituciones de Río Negro, Chubut y Neuquén.

IMG-20230508-WA0000.jpg Foto: Prensa Bariloche Voley Club.

De la fecha arribaron equipos de Cumbres y Lácar de San Martín de los Andes, el Centro de Educación Física de Villa la Angostura, Atlas Vóley de Lago Puelo de Chubut y una enorme delegación de Asociación Deportiva Centenario que arribó con categorías menores y un equipo de la primera división que ganó en todas sus presentaciones.

Todos los resultados

Primera Damas

Estepa de Bariloche 0-3 San Patricio Bariloche (14/25, 13/25 y 24/26)

Campanario de Bariloche 2-3 Cumbres de San Martín de los Andes (12/25, 18/25, 28/26, 25/20 y 2/15)

Cumbres de San Martín de los Andes 3-0 Vóley Club La Giralda (25/19, 25/14 y 25/19)

Huayra de Bariloche 1-3 Cumbres de San Martín de los Andes (11/25, 19/25, 25/18 y 15/25)

Primera Caballeros

Asociación Deportiva Centenario 3-1 Ayekan 8 de Bariloche (25/20, 25/10, 23/25 y 25/13)

Asociación Deportiva Centenario 3-0 Deportes Patagonia de Bariloche (25/16, 25/10 y 25/19)

Asociación Deportiva Centenario 3-0 Atlas Vóley de Lago Puelo Chubut (25/8, 25/20 y 25/19)

Asociación Deportiva Centenario 3-0 PZ-Pizutti de Bariloche (25/22 y 25/23 y 25/21)

Atlas Vóley de Lago Puelo Chubut 0-3 Ayekan 8 de Bariloche (17/25, 25/27, 19/25)

Asociación Deportiva Centenario 3-0 Líder Marker de Bariloche (25/22, 25/14 y 25/16)

Atlas Vóley de Lago Puelo Chubut 3-0 Minicasas de Bariloche (25/17, 25/15 y 25/16)

Caballeros Sub 18

Asociación Deportiva Centenario 2-0 Bariloche Vóley Club "A" (25/18 y 25/18)

Asociación Deportiva Centenario 2-0 Escuela Municipal de Vóley Bariloche "B" (25/14 y 25/11)

Asociación Deportiva Centenario 2-0 Escuela Municipal de Vóley Bariloche "A" (25/9 y 25/17)

Asociación Deportiva Centenario 2-0 Bariloche Vóley Club "A" (25/23, 29/27)

Asciación Deportiva Cenetenario 2-1 Escuela Municipal de Vóley Bariloche "A" (25/15, 22/25 y 15/7)

Caballeros Sub 16

Asociación Deportiva Centenario 2-1 Bariloche Vóley Club "C" (25/5 25/18)

Asociación Deportiva Centenario 2-0 Escuela Municipal de Vóley Bariloche "A" (25/10 y 25/6)

Asociación Deportiva Centenario 0-2 Bariloche Vóley Club "C" (13/25 y 25/27)

Asociación Deportiva Centenario 2-1 Bariloche Vóley Club "C" (25/16, 19/25 y 15/12).

Segunda Damas

Bariloche Vóley Club "C" 0-3 PZ-Arzais (20/25, 13/25 y 19/25)

Deportes Patagonia de Bariloche 3-0 PZ Arzais (25/13, 25/10 y 25/20)

Damas Sub 18

Lácar de San Martín de los Andes 1-2 Bariloche Vóley Club "V" (15/25, 25/21 y 13/15)

CEF 7 de Villa la Angostura 0-2 Bariloche Vóley Club "V" (3/25 y 11/25)

Damas Sub 16

Bariloche Vóley Club "A" 2-0 Bariloche Vóley Club "B" (25/18 y 25/22)

Bariloche Vóley Club "A" 0-2 Lácar de San Martín de los Andes (18/25 y 11/25)

Escuela Municipal de Vóley Bariloche "B" 1-2 Lácar de San Martín de los Andes (25/22, 15/25 y 10/15)

Lácar de San Martín de los Andes 2-1 Escuela Municipal de Vóley Bariloche "A" (22/25, 25/20 y 15/11)

Cumbres de San Martín de los Andes 2-1 Escuela Municipal de Vóley Bariloche "B" (25/10, 25/27 y 15/9)

CEF 7 de Villa la Angostura 2-1 Bariloche Vóley Club "A" (25/17 y 25/11)

CEF 7 de Villa la Angostura 2-0 Bariloche Vóley Club "B" (25/11 y 25/14)