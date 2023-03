Elecciones 2023: la renuncia de Macri apura la decisión de Cristina

La renuncia de Mauricio Macri a su candidatura presidencial para las elecciones de 2023 sacudió el panorama político argentino, ya que su ausencia abre el camino para otros líderes del partido PRO a competir en las internas de Juntos por el Cambio. Aunque muchos esperaban que Macri compitiera de nuevo por la presidencia, su decisión de no hacerlo ha dejado a muchos seguidores del partido sorprendidos y ha generado una serie de interrogantes sobre el futuro político del país.

Entre los principales nombres que han surgido para representar al PRO en las elecciones de 2023, están el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Todos ellos han expresado su interés en competir en las internas, pero aún no se confirmaron oficialmente como candidatos.