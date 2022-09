Elecciones 2023: ¿Qué pasa con las PASO? 

El jueves por la noche, cuando la sesión de la Cámara de Diputados llevaba ocho horas, los integrantes del bloque Córdoba Federal iban a intervenir en el debate para hablar sobre un tema que, hasta ahora, no llegó al recinto. Se iban a referir a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en medio de una creciente ola de pronunciamientos a favor y en contra. No lo hicieron hasta el día siguiente y la primera señal salió del otro lado del Palacio. La senadora cordobesa Alejandra Vigo.

Hasta ahora rige una regla no escrita de no sancionar cambios al sistema electoral en año de elecciones. Si se cumple esa premisa sólo quedarían poco más de tres meses para que venza ese plazo. En medio del debate que alimentó Vigo, terció Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara Baja. Recordó que existe un impedimento para suspender las primarias. tiene que ver con la ley 27.631 que postergó las PASO legislativas del año pasado de agosto a septiembre. Fue para mitigar los riesgos de contagio en medio de la pandemia y según López "el acuerdo político previo necesitaba una garantía, se logró, y no fue sólo que esa ley no podía derogarse por ese año, fue también reconocer desde el Poder Ejecutivo y el Congreso que las PASO eran un derecho”.