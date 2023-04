Elecciones: el paso a paso para pagar la multa si no votaste

El domingo pasado 546.166 personas estaban habilitadas para elegir al próximo gobernador de Neuquén. Pero si no pudiste acercarte hasta la escuela que te indicaba el padrón para votar, revisá en esta nota qué debes hacer para justificar tu ausencia y pagar la multa correspondiente por no cumplir con el deber ciudadano de participar de las elecciones provinciales.

Desde la Justicia Electoral de Neuquén se informó que para presentar la justificación por no haber votado, el trámite se va a poder realizar a partir del 2 de mayo de manera on line o personalmente.

El Juzgado de Paz está ubicado en calle Independencia. El Juzgado de Paz de Neuquén capital está ubicado en calle Independencia.

Para realizar la justificación por no votar de manera presencial los vecinos pueden acercarse al Juzgado de Paz más cercano a su domicilio. En la siguiente página se pueden ubicar las direcciones de todos los juzgados de paz de la provincia: http://www.noticiasjusneuquen.gob.ar/justicia-de-paz/.

Finalmente, para pagar la multa correspondiente por no haber votado se puede realizar en la siguiente página: https://pagodetasas.jusneuquen.gov.ar/tasasJusticia

En ese link se debe seleccionar el Juzgado Electoral Provincial en el concepto Fuero / Organismo y luego completar los datos personales de la persona que no votó para generar el formulario de pago.

Desde la Justicia Electoral destacaron la importancia de revisar la dirección de correo electrónico aportada. Luego, se selecciona el ítem "multa por no emisión de voto" y se presiona sobre el botón "cargar". El sistema te ofrecerá dos opciones:

a) Imprimir la boleta para pagar en el Banco Provincia del Neuquén; o

b) Pagar a través de Mercado Pago.

Ahí el ciudadano deberá elegir la manera para abonar su multa. Y una vez que la haya pagado se debe remitir el comprobante de pago a infractores@jusneuquen.gov.ar

Boleta Única Electrónica por primera vez

El domingo pasado todos los electores usaron el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), que implicó un paso de modernización el sistema electoral. Según un informe del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), los rionegrinos votaron más rápido con las boletas de papel que los neuquinos, que utilizaron las nuevas máquinas. Sin embargo, el recuento de los resultados sí fue más veloz en Neuquén.

El informe publicado por la UNCo señala que el promedio de tiempo para votar en Río Negro fue de 1,3 minutos, mientras que los neuquinos demoraron 1,9 minutos en emitir su voto a través del sistema BUE. Además, el estudio de los observadores demostró que los rionegrinos ya estaban familiarizados con el proceso de votación, mientras que en Neuquén todavía no se acostumbran al nuevo sistema.

"En 60% de las mesas hubo personas que tuvieron dificultad con la BUE: No comprendían el sistema ni los pasos a seguir, no encontraban las listas, mala colocación de la BUE, entre otros", reza el informe universitario. Mientras tanto, en Río Negro "no se observó casos de personas que no sabía cómo votar".