Elecciones a gobernador: Eguía tendrá compañera de fórmula

"Estoy muy feliz y agradecida por esta oportunidad. Es un gran desafío el que tenemos por delante y estamos sumamente preparados para lograr que Neuquén sea la provincia más importante del país", afirmó y agregó que recorrieron muchas localidades, llegando a lugares donde incluso las políticas públicas no llegan.

Eguia.jpeg

"Hay mucho para hacer, nuestro compromiso es con la gente. Nos involucramos para cambiar de verdad la vida de los habitantes, venimos a resolver los problemas que hace años no se resuelven", expresó.

Entre sus primeras medidas de gobierno, Uleri destacó que una de sus prioridades será regularizar los alquileres y la falta de viviendas. "Hay más de 100 mil neuquinos que no tienen casa propia, y esto se debe comenzar a solucionar. Hoy tenemos un Instituto de Vivienda que no funciona, nosotros vamos a crear el Ministerio de la Vivienda con gente que realmente sepa y entienda la problemática, no con amigos acomodados en los cargos", dijo.

Por su parte, Eguía destacó que su espacio cuenta con los mejores equipos, con importantes ideas que se van a plasmar en todo el territorio neuquino. "Vamos a fortalecer el turismo, hacer las rutas que nunca se hicieron, estar al lado de nuestros crianceros que son un motor fundamental en el desarrollo económico. Seremos un gobierno que los escuche a todos, pero principalmente a aquellos que no tuvieron voz durante muchos años", sostuvo.

Carlos Eguía y Javier Milei.jpeg

La lista de diputados provinciales estará encabezada por Guillermo Monzani, seguido por Brenda Buchiniz, en tercer lugar, irá Alberto Bruno, en cuarto lugar, Cecilia Papa, quinto Juan Monteiro y en sexto puesto estará Gabriela Muñoz.

Por último, Eguía recordó que el 25 de febrero, estará junto a Milei en San Martín de los Andes, donde realizará un acto y recorridas junto a vecinos y los equipos de trabajo.