elecciones-color-9.jpg Sebastián Fariña Petersen

En cuanto al resto de las ciudades que conforman Neuquén, cada Municipio deberá definir y dar a conocer si los colectivos cobrarán el boleto normalmente o si trasladarán a los vecinos sin costo.

Para votar gobernador y vicegobernador los neuquinos deberán optar entre seis candidatos, que van repetidos en 27 listas colectoras.

La Cámara de Diputados renovará 35 diputados titulares y 18 suplentes, entre 25 listas de candidatos a diputados por 27 agrupaciones partidarias.

En el padrón para las próximas elecciones provinciales están habilitados a votar a 546.166 argentinos, de los cuales son 271.446 mujeres, 274.690 hombres, 30 no binarios y 7128 extranjeros de los cuales son 3321 hombres y 3807 mujeres.

Las opciones para votar la fórmula gobernador y vicegobernador son: el actual vicegobernador Marcos Koopmann y la ex vicegobernadora, Ana Pechen (MPN); Rolando Figueroa, ex vicegobernador, ex intendente de Chos Malal y de Huinganco y actual diputado de la Nación por el MPN junto a la actual intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, por el partido Comunidad.

A-Boleta-única.jpg

También se puede optar por el ex intendente Cutral Co y parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco, en fórmula con la diputada provincial Ayelén Gutiérrez, por el Frente de Todos; Por el Frente de Izquierda de Neuquén se postula la maestra y referente gremial Patricia Jure, junto al referente obrero de Fasinpat (ex Zanon), Raúl Godoy.

Juntos por el Cambio es la única propuesta para la gobernación que no presentó una fórmula mixta. El actual diputado nacional y empresario frutícola Pablo Cervi lidera la lista, acompañado de Jorge Taylor, un empresario que es referente político en San Martín de los Andes.

Otra opción en las máquinas de boleta electrónica será la del partido libertario, que tiene como referente a nivel nacional al diputado Javier Milei. El candidato a gobernador de Neuquén por esa fuerza es el periodista Carlos Eguía, que se postula acompañado por la empresaria inmobiliaria Catalina Uleri.

En tanto, en las elecciones municipales de Neuquén capital se presentaron 9 candidatos en 34 listas de dónde además deberán salir los concejales. En Centenario se presentaron 8 candidatos en 22 listas, mientras que en Chos Malal habrá 6 candidatos en 22 listas.