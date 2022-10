Eligieron tres documentales de realizadoras neuquinas sobre la guerra de Malvinas

cortometrajes malvinas1.jpg Romina Sánchez recrea la vida de Jorge Néstor "Moncho" Águila, el primer soldado de la provincia de Neuquén caído en el conflicto bélico.

Los trabajos fueron seleccionados por un comité evaluador conformado por el realizador neuquino Mario Tondato; Fernando Krichmar, miembro de Documentalistas de Argentina (DOCA), y Anna Elías, integrante de la plataforma CINEAR. Los documentales tendrá una duración mínima de 8 minutos y la máxima de 15 minutos.

El proyecto presentado por Romina Sánchez recrea la vida de Jorge Néstor "Moncho" Águila, conscripto de Infantería de Marina que fue convocado para combatir en la guerra apenas iniciado el conflicto bélico y que el 3 de abril de 1982 cayó en combate en Grytviken, Georgias del Sur, convirtiéndose de esta manera en el primer soldado nativo de la provincia caído en acción.

"Lo que me interesó de Águila fue dar a conocer su historia, valorar su fugaz paso por este mundo y la misión que llevó a cabo en Malvinas. Realizar este documental es un modo de darle la visibilidad que se merece y que no caiga en el olvido", explicó a LMNeuquén la periodista nacida en Buenos Aires, que llegó a la provincia en 2009 y desde 2017 vive en Centenario.

Agregó que el propósito del documental es rescatar la voz de Águila a partir del testimonio de su familia, amigos y vecinos de su pueblo, Paso Aguerre. "A partir de esta serie de entrevistas se irá rearmando su historia", sostuvo. Señaló que el tratamiento del sonido tendrá un papel fundamental en este trabajo. "Se trata de encontrar las piezas de un rompecabezas a partir de fragmentos sonoros, combinados con imágenes de su pueblo y de los rostros de la gente que lo recuerda con mucho afecto".

Sánchez, quien comenzó el año pasado a estudiar la carrera de Realización Cinematográfica Integral en la Enerc, comentó que la importancia de este trabajo "es el primer eslabón de una gran cadena de historias que debemos reconstruir y que merecen ser contadas. Todas las historias son importantes. Además, es una oportunidad de trascender las fronteras de la provincia y que se conozcan en otras ciudades. Así como también es necesario contar las historias de otros soldados que desconocemos y que deben ser rescatadas".

El proyecto del documental presentado por Natalia Barber se centra en la historia de su padre, Jorge Luis Barber, ex combatiente de Malvinas, a partir de una carta que le escribió desde la guerra a su madre. "Yo tuve la oportunidad de conocer esa carta que le envió a mi abuela desde Malvinas recién ahora y me pareció que era bueno no solo visibilizar la causa sino la verdad que tiene cada uno de los veteranos porque muchos de ellos no pueden contar lo que vivieron", explicó la estudiante de la Enerc.

Su padre, oriundo de Tucumán, llegó a las Islas Malvinas con 18 años, "cumplió 19 en mayo en plena guerra", señaló Natalia. Según comentó la carta "expresa mucho el sentimiento de lo que sentía mi papá en la guerra, extrañar su casa, el deseo de estar con la familia, y todo lo que le estaba pasando, no saber bien lo que estaba pasando. Al leerla puedo saber un poco más lo que lleva adentro y que al día de hoy no termina de soltar o mostrar".

Comentó que desde que su familia llegó a Neuquén hace más de doce años, "junto con mis cuatro hermanos siempre lo acompañamos en los desfiles y actos en relación a Malvinas pero nuinca nos contó lo que vivió. Creo que tengo sólo tres anécdotas de mi papá en Malvinas".

La carta, que fue el disparador para que Natalia comience a pensar en la idea del documental, "tuvo el poder de salvar a mi papá que estaba en un estado emocional, en un momento límite del combate, y al mismo tiempo para que mi abuela supiera que su hijo estaba en la guerra porque recién se enteró cuando le llegó". "Leer junto a mi papá la carta y empezar a remover todas esas emociones que tiene guardadas y que por algo me las muestra ahora, cuarenta años después de lo que vivió en la guerra, creo que es un momento de cambio para sobrellevar esa situación y seguir acompañándolo", reflexionó.

cortometraje malvinas5.jpg Las tres realizadoras seleccionadas junto a integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas de Neuquén.

Natalia contó que al leer la carta junto a su padre fue emocionante "tratar de ponerme en la piel de él sin saber muchos más detalles que lo que decía esa carta”. Agregó que la sociedad no conoce toda la historia de la guerra de Malvinas, "la sabemos por la televisión, los diarios, la radio pero no por lo que ellos hablaban, cada uno de los veteranos y combatientes vivió la guerra de una manera distinta, dolorosa y muy triste, y me parece que es bueno escuchar las versiones de cada uno, en este caso la de mi padre".

Por último, consideró que la posibilidad de llevar a cabo este trabajo es un aporte para "visibilizar la causa, que le llegue al espectador y eso genera querer saber más”. “Es un orgullo hacerlo porque mi papá lo dio todo”, concluyó.

En tanto, el cortometraje de Gerola recupera la historia de un grupo de estudiantes de quinto año del CPEM 18 que en 1982 donaron todo lo que habían recaudado para su viaje de egresados al Fondo Patriótico con el objetivo de ayudar a los soldados de Malvinas. "Cuando me enteré de esto me dije acá hay una buena historia que tiene que ver sobre cómo la sociedad civil transitó el conflicto bélico, saber cómo vivieron y cuál fue su postura frente a la guerra", explicó la realizadora que nació en Buenos Aires y desde 2017 vive en Neuquén.

Durante la presentación de los proyectos seleccionados, el ministro de las Culturas, Marcelo Colonna, expresó que "cada año reivindicamos que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Cuando hablamos de Malvinas hablamos de soberanía, y soberanía también es poder contar nuestras historias. El arte hace un aporte imprescindible para la construcción de la memoria cultural, que es la memoria colectiva del pueblo”.

cortometrajes malvinas3.jpg María Laura Gerola recupera la historia de un grupo de estudiantes de quinto año del CPEM 18 que en 1982 donaron todo lo que habían recaudado para su viaje de egresados al Fondo Patriótico con el objetivo de ayudar a los soldados de Malvinas.

Por su parte, Martín Ferrari, director de Encine, confirmó que, a través de un acuerdo con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), estos cortometrajes documentales se proyectarán en el cine Gaumont de Buenos Aires como así también se incluirán en la plataforma CINEAR. "Creemos que es muy importante que estos contenidos audiovisuales se cuenten desde este lugar, a los 40 años, para que podamos mostrar las historias que tenemos en Neuquén”, sostuvo.

En la presentación estuvieron presentes Francisco Sánchez, Horacio Haag y Jorge Barbery, integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Neuquén.