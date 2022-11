Elio García: "Fui injustamente acusado y se demostró la verdad"

En ese momento arribó al lugar personal policial de Comisaría 18, que resguardo a García y su cliente. "En un momento escuché que había una persona con un arma de fuego, yo no la vi, y ahí es cuando intervino personal policial, que me subió al patrullero para resguardarme", relató. Una vez en la dependencia policial, se enteró que lo denunciaron por haberle pegado a una persona, "lo cual no existió".

De hecho, García aseguró que del expediente no surgió prueba de que lo que se me denunciaba y sí que él había sufrido golpes, tal como hizo constar el abogado al ser revisado por un médico policial. Incluso, una semana después de ese día, "logré que este domicilio se desaloje por orden de la Fiscalía de Delitos Económicos".

Ahora, tras un año de aquel momento, su abogado defensor, el ex juez neuquino Mario Rodríguez Gómez, solicitó la audiencia para pedir el sobreseimiento de García. La misma se realizó el último viernes 25 de noviembre en la Ciudad Judicial de Neuquén.

"Pasó todo un año y no se avanzó porque la fiscalía no podía reunir prueba", confió García y agregó: "El juez Lucas Yancarelli ordenó que se me sobresea de todos los hechos y que se notifique al Poder Judicial y al Colegio de Abogados del fallo". Incluso la asistente letrada de la fiscalía Patricia Brizuela no se opuso al pedido.

Respecto al accionar de la Policía resaltó que "fue correcta". "Me podrían haber matado por los golpes y agradezco mucho al personal policial, actuaron muy bien y trataron bien esas dos horas que estuve en la comisaría", sostuvo y también expresó que "la Justicia actuó bien".

"No me arrepiento de nada de lo que hice, porque no hice nada indebido. Acompañé a una persona a dejar constancia que estaba siendo usurpada su vivienda, la cual era fruto de su trabajo", expresó García y resaltó: "Fui injustamente acusado por personas que lo que hacían era usurpar la vivienda de mi cliente. Soy un hombre de derecho y defiendo los intereses de mis clientes".