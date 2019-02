Ella cortó la relación y él la asesinó de un disparo

Buenos aires. Porque no quiso compartir su vida junto a él, se la arrebató. Otra triste historia que termina con una joven víctima de un crimen a manos de un hombre. Un nuevo femicidio que engrosa una lista que no parece tener fin. Una mujer, de 27 años, fue asesinada de un disparo en el rostro por su ex pareja, quien luego se suicidó de un tiro en la boca. Según los investigadores, el femicidio ocurrió luego de que ella le anunciara que no iba a continuar con la relación.