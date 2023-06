Emilia, la nena que tiene su propio emprendimiento a los 7

La pequeña emprendedora arrancó con su proyecto a los 5 cuando le regalaron una de esas cajitas con piedritas e hilos para armar pulseras. La propuesta del juguete le gustó y como le salieron lindas le pareció una buena posibilidad para vendérselas a su mamá y papá. Y desde entonces esta pequeña no paró. Empezó a comprar más colores y diferentes formas de mostacillas para innovar con sus creaciones.

Emilia- Emprendedora de 7 años (6).JPG Maria Isabel Sanchez

Desenvuelta, rápida, extrovertida así es Emilia, la niña que está más que contenta con su emprendimiento y más aún con la invitación que le llegó hace unos días para participar de la Cumbre Internacional de Emprendedores que se realizará en septiembre en Colombia y para la que ya está ahorrando dinero para el pasaje.

La emprendedora vive en el barrio Gran Neuquén Norte, junto a sus dos hermanos y su papá y mamá quienes tienen un corralón y ferretería y donde esta pequeña nació detrás de ese mostrador.

"Soy emprendedora, hago accesorios, mi emprendimientos se llama Burbujas. Tengo 7 años y estoy muy nerviosa porque me invitaron a una convención de emprendedores en Colombia", precisó la niña a LMNeuquén, y además contó que ya está en este negocio hace dos años.

Emilia- Emprendedora de 7 años (3).JPG Maria Isabel Sanchez

De todos sus productos los que más le gusta hacer son las trencitas para el pelo. "Te lo ponés y te queda colgando del pelo, es una decoración re copada", consideró.

Si no tuviera la voz de niña, sería imposible imaginar que la persona que habla con tanta precisión sobre cómo producir, vender y volver a invertir tiene tan solo 7 años. Desde que empezó con la venta contó que siempre ahorró para volver a comprar insumos y también para las vacaciones.

Y esta montaña rusa de emociones que está viviendo esta pequeña tiene un desafío más que importante tras la invitación que recibió. "Vieron mi emprendimiento por Instagram y me invitaron, soy la primera argentina en participar en esa convención y voy a ser la más pequeña dentro de los emprendedores infantiles", contó.

"A mí me encanta hacer accesorios, también tengo esclavos, porque no son empleados porque no les pago", aseguró la niña y pronto explicó que se trataba de la ayuda que le da habitualmente su hermano mayor y sus amigos.

Familia

La mamá de esta criatura es Jenifer. Y es quien la acompaña en este sueño de ser emprendedora. Y también quien la apoya con las compras de materiales para luego producir sus accesorios.

"Ella es super avivada para los negocios, en lo que respecta a su emprendimiento tiene mucha educación financiera, reinvierte con lo que se hace en la feria, vuelve a reponer sus insumos, paga sus stands, es un emprendimiento que camina solito", aseguró Jenifer, quien confesó que Emilia creció adentro del comercio y que por eso también sabe sobre "inversión y costos".

El hermano mayor de Emilia también le gusta el comercio y ya vende cuchillos artesanales. La hermana que sigue tiene 3 años y su familia ya la ve que perfila más para la "cocina".

Jenifer es la encargada de la logística del emprendimiento de Emilia. Se contacta con las ferias y le acomoda la agenda, pero la niña maneja la plata, cobra, da vuelto, e incluso acepta el pago con mercado pago. "Así que cuando llegamos nos sentamos y hacemos las cuentas para que lo que le queda lo use para reponer insumos", describió.

Ventas

A los productos ya conocidos por los clientes de "Burbujas", Emilia sumó hace pocos días una cajitas con mostacillas y otros elementos para hacer pulseritas "para que otras nenas se animen a hacer y vender", dijo. "Es re fácil hacer accesorios, empecé a hacer otros modelos, unos que son como serpientes y al principio me costó un poco pero ahora ya enganché la onda", comentó la pequeña emprendedora.

Emilia, la nena que tiene su propio emprendimiento a los 7.mp4

Con esas nuevas ventas la pequeña también planifica tener nuevas ganancias que le ayuden a financiar su participación en la convención. Aunque además ya hizo un video que subió a sus redes donde pide ayuda a través de mercado pago.

Su familia sabe que es importante que Emilia participe ya que en ese encuentro va a conocer a otros niños emprendedores, actualmente en las ferias neuquinas es la única nena que produce y vende sus propios accesorios. Además de allí esperan que traiga nuevas herramientas para hacer crecer su negocio.