Empezaron a tapar desagÃ¼es ilegales en el arroyo DurÃ¡n

NEUQUÉN

El gobierno provincial empezó a clausurar conexiones cloacales clandestinas sobre el arroyo Durán. Lo afirmó ayer el ministro de Energía y Servicios Públicos, Alejandro Nicola. Informó también que están limpiando ese cauce y aumentaron los controles en el Limay. Sobre las grandes obras para frenar la contaminación, indicó que hay avances, aunque recién estarán a mediano plazo.

“Con los técnicos del Municipio, se empezó con un plan de tapar todas las conexiones clandestinas que hay en el Durán y ya se han ido tapando”, detalló ayer Nicola, al preguntarle sobre las medidas a corto plazo para sanear los ríos.

Agregó que hay una empresa contratada para el mantenimiento del arroyo “con limpieza fundamentalmente” y que incrementaron los puntos de muestreo del agua “tanto del Durán como del brazo de los clubes sobre el Limay que desemboca en el (balneario) Municipal”. Esa medición más precisa, añadió, permitirá detectar de dónde proviene la contaminación.

Sobre el paquete de obras para tratar los residuos cloacales que se acordó con los intendentes de la Confluencia, confirmó que este año avanzarán con varios proyectos y licitaciones, pero no estarán listos antes de 2019.

El 20 de marzo se conocerán las ofertas para la colectora oeste 2, un caño troncal de varios kilómetros, que sumará a 25 mil neuquinos a la red que va a la planta Tronador. Esa obra costará 395 millones de pesos y estará lista a mediados de 2019, si se cumplen los plazos. Un tercio se pagará con fondos provinciales y el resto lo aportará Nación.

En febrero comenzarán a funcionar los últimos dos módulos de Tronador, el 11 y 12. Forman parte de una obra más amplia, que empezó en 2014 y se fue habilitando por etapas. Además, Nicola dijo que “antes de fin de año” licitarán otros dos módulos nuevos, el 13 y 14, con capacidad para 90 mil habitantes cada uno. Para esa inversión están definiendo los pliegos, monto final y plazos junto al Ente Nacional de Obras Hídricas (Enohsa).

Otras inversiones en carpeta son la ampliación de la planta de Centenario y el plan director cloacal de Plottier. El ministro contó que presentó ambos proyectos en el Enohsa “y los vamos a gestionar también en conjunto Provincia y Nación”. Añadió que “la idea es, en el primer semestre, dejar definido para licitar Centenario y con Plottier empezar a ejecutarlo para tener el plan de obras a fin de año”.

A eso se suman varias obras de redes cloacales por 399 millones de pesos que solicitó Centenario.

El balneario Municipal seguirá cerrado

El intendente Horacio Quiroga señaló ayer que el balneario Albino Cotro, también llamado Municipal, permanecerá inhabilitado para bañarse hasta que las mediciones del agua confirmen que disminuyó la presencia de la bacteria Escherichia coli y ese resultado se mantenga en el tiempo.

Remarcó que la habilitación “dependerá de lo que digan los bioquímicos porque no es una cuestión de capricho y no puedo decir que un día sí y un día no; hay que esperar cierta estabilidad en las condiciones del agua”.

Pechi ayudará, pero no quiere que se “socialice la culpa”

El intendente capitalino, Horacio Quiroga, aclaró ayer que colaborará con la Provincia para sanear los ríos, pero no aceptará “que se socialice la culpa” por la contaminación, porque el Municipio no es responsable de controlar los cursos de agua.

Explicó que, en la primera reunión entre intendentes y el gobierno provincial por los ríos, “no tuve un faltazo, tenía un turno solicitado con 90 días de anticipación con un médico cirujano en Capital Federal” y no lo podía postergar.

Comentó que a la segunda reunión, del lunes pasado, asistió sin problemas y accedió a cooperar con las obras, aunque “dejé absolutamente claro que no voy a permitir que se socialice la culpa”.

“La Municipalidad tiene responsabilidad en habilitar o no los balnearios de acuerdo a los análisis y muestreos que se tomen; a partir de ahí, no nos sentimos responsables de ningún problema de contaminación”, precisó.

Opinó que Neuquén capital quedará cubierta con las obras que se anunciaron de una colectora cloacal en el oeste y nuevos módulos en la planta Tronador. Añadió que sólo “faltarían dos o tres definiciones en relación al tratamiento de los efluentes cloacales del norte de la ciudad, si van a ir hacia Tronador o Bardas Norte, que está funcionando pero ha tenido problemas de carácter operativo”. Dijo que ayudará a buscar conexiones clandestinas en el Durán y afirmó que “algunos tienen un doble discurso, y escandalizan con la contaminación mientras tiran los desechos cloacales al arroyo”.