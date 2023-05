Empleado del Hospital de Centenario sufrió el robo de dos ruedas y no pudo ir a trabajar

"Estos delincuentes me jodieron la vida. No sé cuándo carajo voy a poder conseguir las dos ruedas del auto. Voy a tener que faltar al trabajo todos estos días hasta que pueda solucionar mi problema" contó Nicolás, visiblemente enojado por lo ocurrido. Además, teniendo en cuenta que no se trata de una ausencia por enfermedad fácilmente justificable con un certificado, el joven teme que no le reconozcan su inconveniente y le descuenten los días.

Tras toparse con el robo, el empleado se acercó a la Comisaría 24 que está a tan solo dos cuadras, para denunciar el hecho. Mediante una cámara de seguridad de un vecino, se pudo comprobar que los delincuentes eran dos y que no tardaron más de un minuto en sustraer los neumáticos y darse a la fuga.

robo ruedas cipo centenario (1).jpg Dos delincuentes protagonizaron el robo

Desde diferentes instituciones de Cipolletti y la región lamentaron el robo y señalaron el perfil solidario de Nicolás, quien fuera de su horario laboral solía poner a disposición su auto para trasladar vecinos o profesionales a las colectas de sangre.

Disfrutaba el domingo y le robaron el auto

Por otro lado, al día siguiente, pasadas las 15 horas, se registró otro robo, pero este en la capital neuquina. La víctima en este caso fue Enrique, quien se encontraba "compartiendo un asado con amigos".

"Sentí que arrancaban el auto, mi señora salió y se encontró con que se estaban llevando el auto, se lo llevaron como panchos por su casa", expresó en declaraciones radiales la víctima.

Lo extraño es que nadie se percató del ilícito, aunque el auto estaba justo en inmediaciones de una clínica en el barrio donde vive el hombre junto a su familia.

Se trata de un Fiat Uno de cinco puertas, color blanco, modelo 97, patente BLE 744. El vecino indicó que el auto se encontraba en impecables condiciones ya que había sido reparado poco tiempo atrás luego de sufrir un choque y había sido dejado sin un rasguño y con nueva pintura.

"Lo tuve un mes y me lo robaron", sostuvo en este sentido Enrique, indicando que el auto estuvo "un año y cuatro meses en el chapista".

Este robo también dejó al vecino sin movilidad propia.