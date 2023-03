Empleado petrolero se distrajo con el celular y provocó un triple choque

Un empleado de una empresa petrolera manejaba su camioneta por la Avenida Mosconi (ex Ruta Provincial 7) y chocó a un auto y una moto al querer atender una llamada por celular. Afortunadamente, no hubo heridos graves. El conductor fue multado por su accionar.

Según consignó el portal Centenario Digital, el siniestro ocurrió a la altura del predio de UPCN (ex La Colonia), la mañana de este miércoles, pasadas las 8. De acuerdo a la información que trascendió, el conductor de una camioneta Toyota Hilux desencadenó el choque al atender una llamada por celular.

La supuesta mecánica del siniestro, de acuerdo a la información aportada por la Policía, comenzó con la distracción del conductor, empleado de la empresa JAS, chocó contra la parte trasera derecha de un Fiat Palio en el que transitaban tres personas al no percatarse de la cercanía con el otro vehículo. A último minuto, intentó esquivarlo y por ello dio contra uno de los laterales del auto, aunque claramente el tiempo no fue suficiente para evitarlo completamente.

Con la maniobra, también terminó impactando a una moto Rouser de 200 cc. en la que circulaba un hombre, en cercanías a la banquina.

Aunque el conductor de la camioneta no sufrió heridas, sí lo hicieron las tres personas a bordo del Palio, que recibieron algunos golpes producto del impacto. Al parecer, además, no llevaban cinturones de seguridad colocados, aunque afortunadamente el siniestro no tuvo la entidad suficiente como para generar un daño mayor y todos se encuentran fuera de peligro.

No obstante, personal del SIEN los trasladó al Hospital Natalio Burd para chequeos exhaustivos. Hicieron lo mismo con el motociclista, quien cayó al asfalto al ser chocado y sufrió algunos golpes y cortes en extremidades. También él está fuera de peligro. Todos recuperaron el alta poco tiempo más tarde.

choque ruta 7 (2).jpg

Personal policial de Tránsito Centenario, Comisaría Quinta, y Bomberos Voluntarios intervinieron en la escena, tomaron las pericias pertinentes y ordenaron el tránsito, que se vio demorado por las actuaciones y la necesaria limpieza de la calzada.

Asimismo, los efectivos sometieron al conductor de la empresa petrolera al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. Aún así, se lo multó por la utilización del teléfono al momento de conducir.

El tránsito en el sector finalmente se normalizó alrededor de las 9, momento hasta el cual se desvió a los autos por la colectora hacia el barrio 11 de Octubre. Los vehículos siniestrados quedaron sobre la banquina a la espera de la llegada de la grúa.