Empresario que descendió al Titanic habló sobre los peligros de Titan

Con respecto al significado emocional de la situación, Loibl dijo: "Era tensión, era dolor, dolía. Pensaba en la gente y en sus familias, incluso en los tres que no conocía. Realmente debía estar ocurriendo una tragedia ahí abajo. Estar tanto tiempo dentro del submarino debía ser terrible".

Al abordar los informes sobre los ruidos de golpes que se habían reportado recientemente en los medios, y si podrían indicar que las personas a bordo seguían con vida, Loibl comentó: "Los informes que había oído de Estados Unidos decían que esos ruidos se habían calmado de nuevo. Esperemos lo mejor. Por supuesto, esos ruidos se pueden localizar, pero entonces también tienen que sacar el submarino a flote. No hay que olvidarlo".

Cuando se le pidió una explicación sobre la extensión de la zona de búsqueda, Loibl mencionó problemas eléctricos y corrientes impredecibles: "Solo se podía especular. En aquel momento tuvimos problemas considerables con el sistema eléctrico y las baterías. Mi opinión personal era: había un fallo eléctrico. Así que no podían dirigir el submarino ni establecer contacto. Y había una corriente diferente allí abajo cada pocos cientos de metros, y la corriente no era precisamente pequeña".

"No sabías en qué dirección iría el submarino, si iba a la deriva. Era como buscar una aguja en un pajar".

Además, Loibl describió las condiciones estrechas y claustrofóbicas del submarino: "Tenías que imaginártelo, el asiento medía unos 2,5 metros de largo. Solo podías sentarte, no podías estar de pie ni arrodillarte. Y no podías tener miedo de tocarte, porque tus pies estaban uno encima del otro. Era muy, muy estrecho, estaba oscuro - no podías tener claustrofobia".

Loibl también comentó sobre las limitadas ventanas a través de las cuales se podía mirar: "Solo había una ventana con un diámetro de unos 40 centímetros. Según informaciones no confirmadas que me habían llegado hoy de Estados Unidos, esta ventana solo estaba homologada para profundidades de hasta 1.300 metros. Pero se trataba, como había dicho, de informes no confirmados".

Cuando se le preguntó sobre las deficiencias de seguridad y equipamiento del submarino, Loibl mencionó el aumento del costo y la posible reducción de seguridad: "Creo que era puramente una cuestión de costos. Yo reservé en 2017 y entonces costaba 110.000 dólares estadounidenses. Hoy cobran 250.000 dólares. Creo que era puramente una cuestión de costos para hacerlo más seguro".

Al finalizar la entrevista, Loibl reflexionó sobre su motivación para embarcarse en esta misión: "Era una afirmación muy clara: había que estar loco, aventurero y loco".