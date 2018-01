La canción cuenta con una adaptación en su letra que la convierte en una versión “más conservadora y menos sensual” que la original, a fines de una mayor aceptación en esa cultura, según publicó EFE.

Táctica

El periódico taiwanés Taiwan News aseguró que el lanzamiento en mandarín es una estrategia “muy inteligente” por parte de Fonsi, que incluso canta una parte en chino y se dirige así a un enorme mercado de consumidores.

JJ Lin es uno de los cantantes en chino más galardonado en festivales y su último álbum, titulado en inglés “Message In a Bottle” (“Mensaje en una botella”), salió en noviembre de 2017. En un solo mes, vendió casi medio millón de copias. “Ya se ha difundido la canción, al menos en Taiwán, y se han registrado versiones por parte de cantantes en chino. Fonsi debería haberla sacado antes”, afirmó Lucía Lin, una estudiante de español en la Universidad Tamkang (Taiwán).

El lanzamiento de este proyecto recuerda a la versión de Fonsi y Daddy Yankee con el cantante canadiense Justin Bieber en abril de 2017, que catapultó la canción al escenario mundial.

Faltazo

El último domingo, en el Madison Square Garden, se celebró la 60° ceremonia de los Grammy . Una de las actuaciones más esperadas fue la de Fonsi y Daddy Yankee cantando “Despacito” (nominada a “Canción del año”), aunque mucha gente también esperaba por Justin Bieber, quien ayudó a expandir la canción. ¿Por qué el canadiense no se subió a escena con el dúo? Justin no tiene intención de actuar ni acudir a ningún evento hasta que no haya terminado su próximo disco.