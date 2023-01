“Estamos bastante complicados, venimos hace bastante tiempo manejando un stock mínimo de los cupos sanguíneos. El ideal es de 15 unidades y nos estamos manejando entre 7 y 10 unidades 0+ que son los que más se utilizan. De factor 0- necesitamos tener dos y estamos funcionado con uno. El A+ necesitamos tener 10 pero nos mantenemos con stock mínimo y en varias oportunidades pasamos a tener stock crítico”, indicó la profesional, consultada por LMNeuquén.

Según contó Artiles, los potenciales donantes manifiestan su voluntad de presentarse, pero “a último momento cancelan los turnos, esto viene pasando hace un tiempo”.

“Hay algo que se está repitiendo que llama la atención, los donantes sacan el turno, y luego no avisan que no vienen. Después de la pandemia quedamos con formato de agenda y no con demanda espontánea. Ocupan una agenda y no vienen, es preocupante”, indicó.

Sostuvo que con la incorporación de un nuevo hemoterapista al equipo de trabajo arrancarán con las colectas de sangre que estaban canceladas hace dos años con la pandemia y “queremos retomar y remontar porque hasta ahora nos viene sosteniendo el Centro de Hemoterapia de Neuquén.

El próximo 8 de febrero el equipo de Hemoterapia realizará una colecta en el edificio de la dirección municipal de Juventud, ubicado en calle Chacho Peñaloza y Cuba. La actividad se realizará de 8 a 13 horas.

La referente del Servicio de Hemoterapia sostuvo que se atienden de lunes a jueves de 8 a 11:30 horas cuando se dan los turnos. Y para los interesados dejó un número de celular que es el 2995344402. O al 4898862 Int. 245.

Cómo donar sangre

Para poder donar sangre se necesita tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud, presentar DNI con foto, haber desayunado el día de la donación, haber dejado pasar un año después de haberse practicado tatuajes, haber dejado dos semanas de recuperación luego de ser dado de alta con COVID positivo. También haber dejado pasar tres días luego de la vacuna contra el coronavirus, si no se tiene síntomas, y una semana en el caso de que sí se haya tenido algún síntoma.