En el MPN, todos detrás de Koopmann y Gaido

Logros importantes que suman a la gestión de Gutiérrez y que ayudan a Koopmann para posicionarlo en su promocionada candidatura.

Gaido expone y promociona, al candidato a gobernador, en el territorio que domina ampliamente. Todos los muestreos encargados lo ponen al “lord mayor” capitalino con un grado de adhesión importante, aventajando, con un 20 por ciento, a “cualquiera de los adversarios que la oposición ensaye como candidato a Intendente”. Así lo dejaron trascender este fin de semana los “gurúes” que asisten a Gaido en el trabajo de imagen y consideración del gobierno de la ciudad y su performance.

La gran apuesta de Mariano

Seguro del gobierno que lleva adelante y de la planificación de la gestión comunal que llevará adelante para los próximos meses, Gaido apostó fuerte y anunció que las elecciones municipales del próximo año serán el mismo día y mes en que se desarrollen los comicios provinciales.

Apuesta fuerte el intendente capitalino y acude en respaldo de “su” candidato a gobernador, Marcos Koopmann. El anuncio obliga a la oposición a comenzar a explorar posibilidades y candidatos. Para colmo de males, aunque parezca que la fecha de las elecciones parece lejana, las versiones que parten directas desde el despacho del gobernador el día “D” estaría entre “marzo y mayo”.

El “team” que pacientemente diseñaron desde el MPN los dirigentes de la Lista Azul y de la Agrupación Azul y Blanca, de los petroleros Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci, está comenzando a rendir sus primeros frutos. Superaron la elección interna, ganadores y vencedores cerraron filas detrás de la fórmula Marcos Koopmann – Ana Pechen y se disponen a ganar las calles de cada rincón de la provincia.

Opositores divididos por Rolo

Enfrente, la oposición no hace pie. Desestabilizados por la porfía de Rolando Figueroa en su afán de convertirse en el candidato a gobernador que aglutine el respaldo del peronismo y el macrismo, los espacios políticos opuestos al MPN aparecen divididos internamente y quebrados emocionalmente por una discusión heredada por una interna irresuelta en el partido provincial.

La confusión embarga a la oposición, hasta el momento la cosecha de Figueroa ha sido magra y el MPN, como otras veces, se hace fuerte a pesar de ser consciente de que la elección que se avecina “no será tan simple”.

Se analiza en Buenos Aires y también es motivo de debates en Neuquén el camino que transita Figueroa. “Lo que hizo adentro del MPN y no pudo lograr, pretende ahora hacerlo con nosotros. Él quiere imponerse como candidato a gobernador por sobre todos nosotros, que, en nuestro caso, hace años venimos trabajando y preparándonos para gobernar la provincia”, la reflexión surge del candidato a gobernador del Frente de la Unidad y la Participación de los Neuquinos, Ramón Rioseco. Lo dicho por el ex intendente coincide con reflexiones similares que hacen desde el peronismo y el radicalismo.

Ruiz, la única “joya” de Figueroa

Analistas de la política neuquina, señalan que la cosecha del ex MPN “ha sido magra” y que, salvo la incorporación de la Intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, como candidata a vicegobernadora “los demás anuncios no fueron relevantes y los protagonistas no le aseguran, a Figueroa, un caudal de votos de importancia”.

Coinciden en que el trabajo que el equipo de Figueroa ha realizado en redes sociales “ha sido el mejor, lejos”, pero que “ese trabajo no rindió los mismos frutos a la hora de los cierres políticos de las gestiones y negociaciones que se anunciaban de manera grandilocuente través de las redes sociales”.

Si bien aún está a tiempo, Figueroa debería dejar de lado las especulaciones con respecto a sus posibles socios y focalizar la atención en su perfil de aspirante a suceder al MPN en el gobierno de la provincia. Debe levantar el status y sobrevolar las riñas intestinas que desato su pretendida candidatura a gobernador en los partidos políticos que integran el Frente de Todos y Juntos Por El Cambio.

Qué hacer y cómo

“Rolando tiene que dejar de hacer foco en el MPN y comenzar a explicar por qué quiere ser gobernador y como hará para lograrlo. Perdió mucho tiempo hablando sobre su ex partido y el actual gobierno. Si no modifica su estrategia, seguirá perdiendo tiempo”, la reflexión pertenece a nuestro amigo asesor de tres gobernadores neuquinos hoy, ya, jubilado.

“Hace tres meses era ganador indiscutido de la elección a gobernador. Hoy no digo que no tenga chances, pero estoy convencido que si sigue así le va a costar muchísimo”, indicó.

“Yo fui parte de esa maquina de gobernar que es el MPN. Él, y gran parte de sus asesores, también lo fueron; por eso es muy importante lo que haga de aquí en más. Sin un candidato a intendente fuerte en Neuquén capital, las chances de alcanzar la gobernación serán cada vez menores”, nos explica nuestro amigo mientras avanza en su caminata de cada atardecer.

A río revuelto, ganancia de Cervi

Esta semana en Juntos por el Cambio, o lo que queda de él surgirán novedades importantes. El ARI Neuquén sellara el acuerdo político con la UCR, detrás de la candidatura a gobernador de Pablo Cervi. El respaldo de Marcelo Bermúdez y de Ayelén Quiroga, hija del desaparecido intendente, a la candidatura a gobernador de Figueroa; redundo en mejores dividendos para Cervi.

El jueves pasado, la conducción nacional del radicalismo hizo público un documento respaldando la postulación a gobernador de Cervi y resaltando a Juntos por el cambio como única herramienta electoral para los comicios del año que viene.

A pesar de la directiva nacional, el presidente del comité provincia de la UCR, Juan Peláez, trabaja “a destajo” para lograr reunir a la convención provincial. “Peláez, pretende bajar la proclamación de la candidatura de Cervi y sacar un apoyo a la postulación de Figueroa”, indicó uno de los convencionales que habría tenido acceso a la convocatoria a través de un mensaje por whatsapp.

El regreso de Bigote

Como si se tratara de un plan para desgastar a Figueroa, esta semana irrumpirá en escena el tres veces gobernador de la provincia, Jorge Sobisch. Lo hará para anunciar su candidatura a gobernador por el Peronismo Republicano, partido que a nivel nacional se referencia en Miguel Pichetto.

Se hace fuerte Sobisch entre los díscolos de Juntos Por el Cambio que quedaron al margen de la negociación que cerró el concejal Bermúdez. Tal es el caso del ex diputado nacional, Leandro López, que no habría sido considerado en las conversaciones entre el ex MPN y el ex RECREAR. Rápido de reflejos, bigote fue en auxilio de López y estaría en la grilla de los prioritarios para discutir una candidatura a intendente de Neuquén capital.

También se habla de un protagonismo importante de la actual concejal, Nadia Márquez, que integraría la lista de candidatos a diputados provinciales.

¿Darío Candidato?

Mientras tanto, en el PJ, Darío Martínez puso freno de mano a cualquier conversación con Figueroa a la espera de que “la espuma del candidato baje un poco más”, según lo dicho por el ex secretario de energía a sus colaboradores inmediatos.

Martínez está convencido de que la cotización del dirigente norteño fue sobredimensionada y que “Enero será un buen mes para debatir y definir que hará el peronismo”. Mientras tanto, el diputado nacional Guillermo Carnaghi, no disimula su entusiasmo y promociona a Martínez como candidato a gobernador por el PJ neuquino.

Continua el mundial, pero en Neuquén la política está al rojo vivo.