La docente informó que al retomar las tareas, no pudieron ingresar a la institución porque el Consejo Provincial de Educación (CPE) lo inhabilitó ya que están realizando tareas de mantenimiento y reparación tras caer una parte del cielorraso en los baños, por una pérdida de agua en los tanques que están en el techo.

Por tal motivo, la reunión del personal la tuvieron que hacer en el CPE. Pero las mesas de examen de los alumnos no se pudieron abrir, por lo que muchos de ellos todavía no regularizan el ciclo lectivo 2022. Tampoco saben cuándo y de qué manera.

Ocurre que no es el único problema que se suscitó en esta escuela -con una matrícula de 1200 estudiantes- que comparte edificio con el CPEM 70 (Las Gaviotas 1690). La vicedirectora recordó que el ministro de Educación Osvaldo Llancafilo, comprometió el inicio de una obra de ampliación bastante importante el pasado 25 de noviembre, pero aún no arrancó.

image.png

Consiste en cuatro aulas, la ampliación del SUM, un espacio para preceptoría, el arreglo del playón y en corrimiento del cerco perimetral, con el fin de que los canteros que están pegados a la escuela no sean utilizados por jóvenes no escolarizados que tienen consumos problemáticos. "Hasta el día de hoy solo hay unos postes para hacer el cerco que dividirá la obra de la escuela, ese es el único avance que hemos tenido", advirtió la docente.

Con la escuela inhabilitada hasta nuevo aviso, tampoco pudieron hacer las entrevistas a las familias de los estudiantes que ingresan a primero año y son 130. El CPEM 70, con una matrícula de 400 alumnos, está en la misma situación.

El otro frente de problemas es el anexo, donde hasta el año pasado, funcionó el CPEM 40 y la comisión vecinal de Cuenca XV donde asistieron 200 alumnos de tres cursos por la mañana y otros tres por la tarde, ante la falta de aulas en la institución. "La cantidad de matricula excede a los espacios que tenemos hace dos años", señaló su vicedirectora.

image.png

"Esta comisión ya nos quedó chica porque este año funcionarían siete cursos. Igualmente tampoco podemos disponer de este lugar porque a principios de enero un auto se incrustó en la entrada. Ese anexo quedó inhabilitado. Solo retiraron los escombros y amuraron la ventana del frente con alambres para tapar el hueco. Pero no hubo reparación", contó a LMN.

Oficialmente el miércoles inicia el ciclo lectivo 2023 pero hay un paro de docentes por la causa Fuentealba II. Las actividades comenzarán el jueves, salvo en estas escuelas donde no hay fecha cierta de inicio de clases ni de finalización del cerco perimetral. "Hay mucho malestar y cansancio porque hicimos mucho con las familias para no llegar a este momento. El lunes tenemos jornada y el martes tenemos una actividad en el patio de la Escuela 295, donde haremos otra asamblea con la comunidad para ver qué hacemos", adelantó la docente.

Es posible que marchen al CPE y que también presenten un recurso de amparo. "Es incertidumbre total, y eso nos pone en un lugar muy feo porque cuando nos preguntan las familias no sabemos qué decirles. Igual el apoyo lo tenemos siempre, las familias acompañan un montón", cerró.

Por si fuera poco, la institución tiene problemas graves de electricidad. A principio del año pasado se quemaron dos bombas de agua, cuatro computadoras y se perdieron varios días de clase.

La mayoría de los alumnos tienen domicilio en barrios del oeste neuquino.

El sentir de una comunidad comprometida con la educación

"Esto viene de larga data, con reuniones interminables, apoyando a los directivos con los funcionarios de turno en el Consejo de Educación, con mucha predisposición", expresó Graciela, una mamá del CPEM 40, y agregó: "Tal vez nos hacen un favor inhabilitando la escuela, pero quedan más de mil chicos sin escolarizar que no van a arrancar y otros chicos que todavía no pudieron rendir para ver si ocupan un lugar o no este año",

"No hay escuela, no hay anexo, estamos con una mano atrás y a la deriva de un montón de cuestiones que se podrían haber solucionado en tiempo y forma. Y el sentir que tenemos como papás es que se nos han burlando de nosotros. Claramente vulneraron los derechos de nuestros hijos, claramente, a estudiar y en un lugar digno, sino que también vulneraron los derechos de los trabajadores. Se burlaron lisa y llanamente de todo el trabajo que venimos haciendo, jugaron con nuestra buena fe de estar ahí voluntariosos, asistiendo a las reuniones. Hicimos muchos esfuerzos para que el CPE hiciera lo suyo. Nos sentimos basureados y se metieron con nuestros hijos, eso es lo más grave. Lo que menos hacen es defender la educación", manifestó, en representación de las familias movilizadas.