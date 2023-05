En fotos: la vida de la hija de Maru Botana que vive en Hawái

“Le quería contestar a Maru que he escuchado su entrevista y quería decirle a todas las chicas y chicos argentinos que viven a Hawaii por una mejor vida, que no vengan engañados. No hay mucha demanda de trabajo. Está muy difícil el alquiler, no se cobra 40 dólares la hora”, agregó, cuestionando los dichos de la pastelera.

“Cuando empiezas a trabajar cobras mucho menos que la gente que ya lleva aquí y está legal y el precio es entre 25 y 30 dólares la hora para las chicas con papeles”, concluyó.

Cuando Maru contó que su hija estaba viviendo en Hawai y como se ganaba la vida generó cierta polémica. En medio de toda esa controversia, apareció Cinthia Fernández a opinar y dejó en claro su postura sobre qué es lo que molestó a la gente.

Todo sucedió en el programa Nosotros a la Mañana de El Trece, en donde la bailarina es panelista, y mientras analizaban los dichos ella arremetió: “Yo no sé si igual la gente se enoja por antipatria, me parece que la parte que más les gusta es que se muestre la realidad. Es una realidad que vivimos todos, no sé si le pegan tanto por eso”.

“Yo siento como una connotación despectiva, soy una madre re liberal y por eso la dejo trabajar y hace la aclaración de empleada doméstica. A mí me falta la chica que trabaja en mi casa y yo corro por las paredes. No me gustó esa connotación””, agregó la expareja del futbolista Matías Defederico.

Además, continuó: “En la nota decía, ante el asombro de los conductores porque trabajaba de empleada doméstica. ¿Qué tiene de malo? Ella, ante esa reacción dijo ‘soy una madre muy liberal’, como diciendo porque soy liberal, por dejarla”.

Fernández continuó firme y se explayó más aún: “Haciéndose la cool, ‘soy liberal’. Todos sabemos que tiene un buen pasar económico entonces es como los contrastes de clases sociales quiso instalar”.

Por último, Cinthia cerró la idea diciendo: “Yo lo tomé así y creo que todo el mundo la está matando por eso. A mí me parece, hacerse la cool, ¿por qué? Es re despectivo”.

