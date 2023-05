En Francia afirman que Messi no seguirá en el PSG

El vínculo entre Lionel Messi y PSG parece estar completamente roto . Luego de que el club parisino anunciara que el astro argentino fue sancionado por dos semanas debido a su viaje sin autorización a Arabia Saudita, medios franceses afirmaron que la Pulga no renovará su contrato y se marchará de la institución a mitad de año .

“Dos semanas sin entrenar, sin partido para Messi, al que le retendrán el sueldo. Ya no avanzamos demasiado si anunciamos que ya no estará el año que viene también en el PSG. Messi ya no estará en París la próxima temporada", aseguró en su cuenta de Twitter Loic Tanzi, periodista de L'Equipe.