En junio será la jura de un nuevo concejal en reemplazo a Jorge Rey

Jorge Rey, concejal del MPN, que tenía mandato en el cuerpo deliberativo hasta el 10 de diciembre, renunció a su banca tras postularse como uno de los cuatro candidatos a ocupar el rol de Defensor del Pueblo. “Como es de público conocimiento, estoy postulado para la Defensoría del Pueblo, no es una especulación, una manera ética de expresar que no voy a estar detrás de un cargo por el mismo cargo”, expresó el ex concejal del MPN.