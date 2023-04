En la ultima semana MPN y opositores miden fuerzas en Neuquén capital

El resultado ya no es un tema que solo ocupe la atención de los gurúes que manejaron los hilos de las campañas proselitistas, sino que, también preocupa a los sponsors de cada una de las listas colectoras y sus principales candidatos a diputados provinciales.

Para lo que resta de campaña, tan solo un par de días, Neuquén capital ha sido el escenario elegido por la mayoría de los candidatos a gobernador, y sus colectoras, pugnando hacerse de la mayor cantidad de electores de la ciudad que alberga alrededor del 45 por ciento de los 546.019 habilitados en toda la provincia.

El 16A y lo que viene

Hay coincidencia en que la elección del domingo será una de las mas importantes de la historia política provincial. Si bien una abrumadora mayoría de las encuestas dan ganador al candidato a gobernador del MPN, Marcos Koopmann, los mismos trabajos, encomendados por distintos espacios políticos, muestran disidencias a la hora de determinar cual sería la diferencia, porcentual en votos, que el ganador obtendría en detrimento de los demás competidores.

Se coincide en que, luego de la elección del 16, el escenario político obligará a nuevas estrategias de construcción. El MPN ha tomado nota y avanzará con la profundización de los liderazgos de Koopmann y el Intendente capitalino, Mariano Gaido. No es casual que el partido provincial desde hace tres semanas se instaló en la ciudad del “lord mayor” y aumentó la presencia territorial con caminatas en los barrios capitalinos con un promedio de acompañamiento de entre 5 mil y 6 mil personas en cada incursión.

gaido koopmann cancha gran neuquen norte

Lo que se sabe, pero nadie dice

Tanto el kirchnerismo como el “macrismo moderado”, porteños, hablan de un claro triunfo del actual intendente, Gaido, y aceptan a regañadientes la supremacía en votos de Marcos Koopmann en la categoría Gobernador.

Nadie mira encuestas, de manera de no perder tiempo ni distraerse de los objetivos trazados para la última semana de campaña. Así y todo, los referentes de los partidos nacionales y los “estrategas” del MPN no dejaron de tener mediciones “instantáneas” durante los últimos diez días.

El MPN apuesta todo a marcar la cancha en Neuquén capital sin descuidar “los porotos” en cada rincón de la provincia. Marcos Koopmann en persona y teléfono en mano se encargó de tomar contacto con cada intendente durante el fin de semana.

Conclusiones que anticipan el desenlace

Pero veamos cuales son las sensaciones que deja esta campaña electoral, ya desfalleciente, y el posible desenlace del próximo domingo 16, cuando se cuenten los votos.

Pedro es uno de los nerds que trabaja, desde hace años, en una consultora encargada de monitorear todo lo que el mundo de la política “hace y dice”. “Figueroa no pudo hacer pie, del todo, nunca. No lo pudo concretar con el FDT, ni con JXC”, nos comenta. “Pero además los de la Lista Azul le sacaron a Darío Lucca, a Andres Peressini y a algunos intendentes que le habían jurado amor eterno”, nos comenta Pedro. Y agrega “No acertó o no supo invertir en la exposición en medios, cartelería publica y otros tipos de esquemas de difusión”.

“Me hace acordar al juego de la Escoba en cartas: Oros, cartas y sietes para el MPN. Eso sí, por supuesto, cuando arranco hace un año él era mejor que SuperKoop”, cierra su idea Pedro sin contener su carcajada.

Rolo Figueroa

La Justicia y los deberes hechos

Desde el lado del Poder Judicial la idea que se tiene no es tan distinta a la que nos dejó Pedro. Destacan que el proceso, desde la Justicia Electoral, pudo llevarse con absoluta normalidad y que a una semana del comicio no quedó ningún tema pendiente de resolución. Admiten que hubo momentos de violencia dialéctica extrema en que algunos candidatos y candidatas de la oposición direccionaron denuncias de fraude electoral “sin argumentos a la vista”.

“Los ataques ocurrieron, pero no lograron instalarse con fuerza en la sociedad. Llegamos al acto electoral con un trabajo muy bien hecho para asegurar una preparación, desarrollo y escrutinio serio y confiable, como han sido los anteriores”, nos comentó Germán Busamia vocal del TSJ.

Un domingo con rating nacional

Desde distintos ámbitos de la política local también se coincide en que “durante los últimos días de campaña se van a mostrar los hilos de los dirigentes nacionales detrás de Rolando Figueroa, Ramón Rioseco, Pablo Cervi y Carlos Eguía. Lo que esta en juego es mucho más que la gobernación y nadie se quiere quedar afuera”, no comentó uno de los operadores dilectos de la UCR porteña.

Lo dicho antes va en consonancia con el interés que ha despertado en los medios porteños, la elección en Neuquén. Se estima que para la tarde del domingo 16 habrían asegurado presencia y cobertura más de 10 medios capitalinos.

Rioseco- campaña-Senillosa.jpg

Tanto el macrismo como el kirchnerismo hacen votos por el éxito de sus candidatos Ramón Rioseco y Rolando Figueroa, ese sería el motivo principal sobe el desembarco masivo de los medios porteños en Neuquén.

Ojo y pronostico petrolero

Entre los profesionales vinculados a las compañías que operan en Vaca Muerta, navega la idea de que a una semana de la elección provincial el destino de cada uno de los candidatos estaría marcado. “Las cartas están echadas, creo que, si se votara hoy o el domingo, el resultado que se obtendría sería el mismo”, nos comenta desde Buenos Aires uno de los nexos con el mundo petrolero en cuestión. Entre los “capitostes” petroleros crece la idea de que “la oposición revierta la tendencia ganadora histórica del MPN”.

Con respecto a los motivos que derivarían en un nuevo triunfo del partido provincial, entienden que “a la propuesta de Figueroa le faltó tiempo de maduración. Tardó en formularse y aún sigue siendo confusa”. “Parecen fichas de tantos colores distintos que cuesta pensar que logren moverse juntas en el tablero. En esto tiempos la demanda hacia la dirigencia política es previsibilidad y coherencia, ahí parece que falto mucho de eso”, reflexionó.

El ultimo aliento de los candidatos

La última semana de campaña no traerá grandes sorpresas. El MPN insistirá con su estrategia de prevalecer ante el electorado como el único defensor de los derechos y recursos de la provincia, profundizando sus diferencias con los grandes partidos nacionales y sus aliados locales. Nada distinto a lo que viene haciendo desde hace 6 décadas y que le ha generado grandes satisfacciones.

Ramón Rioseco, el candidato del Frente de Todos, mantendrá la promoción de su candidatura en base a la necesidad de establecer un nuevo vinculo con las petroleras para negociar un reparto más equitativo de las ganancias que genera Vaca Muerta.

Pablo Cervi, el candidato a gobernador de Juntos Por El Cambio, también mantendrá su propuesta de establecer un nuevo vinculo entre los sectores de la producción y el gobierno provincial. Poniendo su ojo critico sobre la necesidad e un cambio en la provincia.

SFP Pablo Cervi (4).JPG Sebastian Fariña Petersen

Sobre Rolando Figueroa, se sabe que retomara su campaña proselitista en la provincia luego de un raid, durante la semana que concluye, por los distintos medios de Buenos Aires, ante quienes dejo su impronta y verba crítica hacia todo lo que tenga que ver con el MPN y sus gobiernos provinciales.

Carlos Eguia, el candidato a gobernador del libertario Javier Milei, continuará con su tono critico de campaña tomando contacto personal con los vecinos del área metropolitana Confluencia.

carlos eguia libertario elecciones 2023

Por su parte la izquierda con su candidata a gobernadora, Patricia Jure a la cabeza redoblaran su presencia en los sectores mas postergados de Neuquén capital, Centenario y Plottier. Entienden que ese es el fuerte que se les presenta para la próxima elección y marcarán presencia hasta el último día de campaña.

A solo siete días del comicio todos se preparan para vivir las ultimas jornadas de campaña. Algunos transitarán con la seguridad del trabajo realizado y otros trataran de ensayar movimientos sorpresivos de alto impacto de manera de poder torcer el rumbo de los acontecimientos.