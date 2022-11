"En las Malvinas...": el indignante cántico de los hinchas de México

El partido del próximo sábado entre Argentina y México probablemente sea uno de los más picantes de toda la fase de grupos de Qatar 2022 . La Albiceleste y la Tricolor, que en la previa mundialista eran los dos grandes candidatos del Grupo C a avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo, no pudieron ganar en sus debuts y saben que ahora no pueden dar otro paso en falso para seguir con vida en la competición.

"Y ya lo ve. Y ya lo ve. En las Malvinas se habla inglés", cantaba un grupo de hinchas de México arriba de un colectivo, hasta que un argentino se acercó a ellos para pararles el carro. “No, no. Eso no. Hasta acá llegamos, eh. Te permito todas, pero esa no”, les dijo el hombre con la camiseta de la Albiceleste, dándoles a entender que éste es un tema muy sensible para el país y que no forma parte del "folklore del fútbol".

México y Las Malvinas.mp4

Luego de unas tibias respuestas que intentaban mantener el clima jocoso del micro, el silencio se adueñó de la situación y los mexicanos optaron por el silencio hacia el pedido del argentino.

El duelo entre Argentina y México se llevará a cabo el próximo sábado a las 16.00 en el Estadio Icónico de Lusail. Al momento, los dirigidos por Lionel Scaloni se encuentran en el último puesto del Grupo C sin unidades, mientras que la Tricolor, que tiene un punto, comparte el segundo puesto con Polonia. Arabia Saudita lidera la zona con tres.