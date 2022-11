En medio del escándalo, habló Gatti: "El mundo se me vino abajo"

El conductor de televisión Emiliano Gatti rompió el silencio tras su detención por almacenamiento y distribución de imágenes de abuso infantil. Aseguró que "no le he hecho mal a nadie" y afirmó que "el mundo se me vino abajo". Su abogado, Marcelo Hertzriken Velasco, apuntó a la Justicia por filtrar su nombre y manifestó que el operativo al periodista "fue arbitrario".

Hertzriken Velasco admitió que en las computadoras y celulares que le secuestraron a Gatti puede haber rastro de haber "navegado" en sitios con imágenes de abuso infantil, pero cargó duramente con la Justicia. Comparó el accionar contra Gatti con el operativo realizado en Cipolletti a raíz de la misma investigación. "Allí no difundieron nombres, no tiraron la puerta abajo de madrugada y no hubo detención, porque no hacía falta", expresó.

gatti conferencia.jpeg

El abogado apuntó a la Justicia y afirmó: "En el caso de Gatti hubo un linchamiento mediático, perdió su programa. se puede inferir que navegó o no, que tiene almacenamiento, que puede ser considerado delictivo. Debe ser probado. Nosotros vamos a colaborar con la investigación".

El asesor legal de Gatti manifestó que "estos procedimientos se hicieron varias veces (en la provincia) y no trascendieron. Y en este caso, la fiscal no pudo formular cargos" por falta de elementos. "Va a pasar el tiempo, meses, y si la persona termina sobreseída quién va a pedir disculpas, quién le quita el mote de pedófilo", se preguntó Hertzriken Velasco.

El abogado aseguró que Fiscalía, Juzgado y Policía "actuaron distinto, arbitrariamente" contra el periodista Gatti.