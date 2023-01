En medio del robo de su camioneta, también desapareció su perrita

A la vecina cipoleña que le robaron su camioneta este lunes por la madrugada en el barrio Arévalo también le falta de su hogar su fiel mascota, una perrita raza bulldog francés llamada Leia. Todavía no están seguros si se la llevaron los delincuentes o si se escapó.

Liliana, la damnificada, explicó en diálogo con LM Cipolletti que la perrita tenía tan sólo un año y medio de edad y que -como se encontraba en el interior de su casa- en ese momento no tenía collar. "El pelaje es color blanco y negro y, como característica particular, no tiene nada de rabo", detalló.