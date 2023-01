En medio del traspaso, no hay colectivos: ¿qué pasó esta vez?

“A los compañeros les llegó una carta documento para presentarse en 72 horas y les dijimos que no se apresuren. Pero hay muchos que tienen miedo de perder el trabajo y se están presentando 70 personas por día, por eso es que faltan colectivos”, indicó el gremialista.

La versión municipal sobre la falta de unidades es otra, relacionado con lo técnico, y según reconoció a LU5 Santiago Morán, secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, “las frecuencias son muy bajas”.

Colectivo de Indalo. El colectivo casi no pasa por las paradas porque hay al menos 70 choferes que se hacen el preocupacional para cambiar de empresa.

“Estamos en transición de validadores, de la SUBE, los equipos que pasan a otras unidades y si hay faltantes estaremos con las sanciones correspondientes. Estoy en la calle, me cruzo a algunos vehículos y si hay menos puede estar ocurriendo algo así”, dijo el funcionario municipal.

Pero el titular de la UTA Neuquén especificó el problema que está sucediendo por estas horas. Hay al menos 70 choferes menos en las calles, y como consecuencias menos micros circulando, de los 286 que tiene actualmente Indalo y los casi 50 de la empresa Pehuenche.

“Hay compañeros que no fueron a trabajar porque fueron a hacerse el preocupacional y tienen miedo que si no contestan la carta documento se quedan sin trabajo. No hay buenas intenciones de parte de las empresas”, acotó Coronel.

El gremialista se refirió a que, de acuerdo a lo que le dijeron los choferes, la empresa Indalo “les iba a descontar el día” a los trabajadores que acudieran a hacerse el examen para pasar a la otra compañía transportista.

“No quieren cambiar los turnos, ni de la mañana ni de la tarde, no hay buenas intenciones. Se viene el traspaso, pero hay que tener conciencia que los conductores no son tuyos todavía y esa empresa, la Indalo, es la que está trabajando hasta fin de mes y la que les va a pagar el último sueldo. Hay que tener consideraciones de todos lados”, puntualizó Coronel.

Indicó que hablaron con la compañía para que les cambien los francos o los turnos, de manera que no les descuenten el día laboral por acudir al examen pedido por las nuevas empresas, pero que no accedieron. "Vamos a tener que ir a hablar con Transporte de la Municipalidad porque alguien se tiene que hacer cargo de esta organización y no son los trabajadores”, señaló.

Se presenta la nueva flota

Por su parte, Morán indicó que este viernes se presentarán las nuevas unidades de la flota Expreso Tigre Iguazú SA y Koko SRL, que serán modernas, tendrán rampas para personas con discapacidad y sistema de aire acondicionado.

Además, informó que los pasajeros sabrán en tiempo real el avance y la disponibilidad de cada unidad a través de una aplicación desde su celular, en todas las paradas.

Sobre la falta de unidades en las calles en estas horas y la posibilidad de que sea por la ausencia de personal que se está haciendo el examen preocupacional, dijo: “Ellos tienen sus mecanismos de traspaso y la garantía que eso va a ocurrir lo saben, pero la coordinación es algo que tiene que plantear las empresas. Las empresas que están llegando necesitan controlar qué tipo de trabajador se va a relacionar con ellos”, concluyó.