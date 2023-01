En medio de la ola de calor trabajan para prevenir incendios forestales

A causa de las altas temperaturas que se registran en toda la provincia, se intensificaron las campañas de concientización para advertir a los visitantes sobre las zonas en las que está permitido prender fuego y donde está prohibido . Es por ello por lo que en distintas localidades ya implementan cuadrillas fiscalizadoras para controlar fogones y acampes en lugares no habilitados. De este modo, buscan prevenir posibles incendios forestales .

El funcionario explicó que aquellas personas que deciden pasar sus vacaciones en cualquiera de las zonas turísticas deben tener en cuenta la importancia de no hacer fuego en lugares que no están habilitados y que los campings tienen espacios debidamente habilitados. “Hay cartelería en toda la provincia, en todos los lugares turísticos. También hay un reloj que se maneja para mostrar la temperatura y el tipo de probabilidades de incendios forestales. Hay prohibición de hacer fogones y esta todo en cartelería, justamente para que la gente no haga desastres”, señaló.