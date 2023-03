En medio de la polémica, Papu Gómez compartió la foto de los campeones del mundo

"Un futbolista del grupo chico, de la selfie en el fondo del micro (Messi, De Paul, Di María, Paredes y Otamendi), se enteró después del partido con Países Bajos que, en la previa al Mundial, Papu Gómez hizo algo que tiene que ver con las energías, y no positivas. Recordarán la lesión de Lo Celso... Cuando se enteraron de esto, le hicieron la cruz. En los festejos arriba del micro, no hubo prácticamente acercamiento entre el Papu y el grupo chico", contó el periodista Gonzalo Cardozo en un video compartido en su cuenta de YouTube.

seleccion argentina.png

Para incrementar los rumores, el ex Atalanta subió una foto en Instagram informándole a los aficionados que no iba a poder estar presente en la Fecha FIFA y no recibió el me gusta de casi ninguno de sus compañeros de Selección. El único que le dio like y le dejó un comentario fue Emiliano "Dibu" Martínez: "Te vamos a extrañar".

En medio de este clima, Papu compartió en su historia una foto que subieron en las últimas horas los referentes de la Scaloneta. Arriba aparece la imagen de Lo Celso, Di María, Paredes, Messi, De Paul, Otamendi y el propio Gómez tras conseguir la Copa América 2021. Debajo, la misma postal recreada, pero con Paulo Dybala ocupando el lugar del extremo de 35 años. "Campeones de todo", escribió el hombre del Sevilla.