En Neuquén hay un 40% más de personas en situación de calle

" En comparación con la pandemia, es bajísimo el número. En la pandemia el número de personas que no podía resolver su situación económica ni pagar un alquiler era seis veces mayor que ahora. Nosotros tuvimos que habilitar espacios nuevos porque los existentes no alcanzaban. Escuelas completas fueron transformadas en refugio", recordó.

Diego-Cayol.jpg

En cuanto al importante número de personas que cada noche se congregan en la ETON para protegerse del frío, Cayol señaló: "Venimos trabajando con Angélica Madrazo y la gente de la Terminal, viendo las situaciones que son todas distintas. No hay un patrón, único y general".

En ese marco, planteó que en la ETON solo una minoría ("tres o cuatro personas") está en situación de calle, mientras que el resto se encuentran en tránsito. "Generalmente son personas que vienen de otra provincia con una promesa laboral que no está cumplida, con lo cual están esperando volver o no quieren volverse con la expectativa de encontrar trabajo", describió.

Al ser consultado sobre los maltrados denunciados por algunas personas respecto a que por las noches en el ETON apagan la calefacción y prenden el aire acondicionado para desalentar los pernoctes, el funcionario expresó: "Actualmente nosotros tenemos un equipo que va junto con Provincia a hacer los relevamientos. La calefacción no se apaga por la gente que está ahí, sino que a la noche -como hay menos movimiento- se suspenden los servicios; pero no para echar a la gente en situación de calle, sino por una cuestión de costos. Lo del aire acondicionado, ya no sabría qué decir porque no tengo conocimiento de que esté sucediendo eso".

ON - Terminal gente va a dormir 2.jpg Omar Novoa

Cayol señaló que, si bien no está permitido pernoctar en la ETON, "tampoco se puede expulsar personas, sobre todo si hay menores". "Cuando hay menores intervenimos en forma directa con Familia, se resuelve más rápido. Siempre los problemas son más difíciles de resolver con el adulto mayor varón", advirtió.

Respecto al trabajo que están realizando desde su área, detalló: "Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario de cuatro personas (un psicólogo, un licenciado en Servicio Social y dos operadores de calle) que están todo el día recorriendo. Nosotros tenemos responsabilidad sobre adultos mayores varones. Familia y menores lo atiende la Subsecretaría de Familia de Provincia. Vamos poniéndonos de acuerdo sobre el equipo de atención".

"Hay varias aristas, cada persona tiene una particularidad. Cuando encontramos a una persona que tienen una situación familiar complicada, en un esquema de tránsito, conseguimos un alojamiento temporario, hasta que se resuelve la situación", contó. "Si no son de la provincia de Neuquén, y no tienen domicilio en la provincia de Neuquén, tenemos muy acotada la posibilidad de resolución de su situación, porque obviamente su DNI, su dirección, digamos, y todo lo que uno puede gestionar desde el Estado, es de otra provincia", añadió.

"Lo que nosotros tenemos relevados en situación de calle, que tienen un seguimiento específico, son 15 adultos mayores varones. Si tienen alguna patología de base, trabajamos con el sector de Salud Mental del Hospital Castro Rendón. Por ley. no podés obligarlos a salir del lugar. Si o sí, ellos tienen que ser partícipes de la solución por eso trabajamos para tratar de convencerlos para que vayan a otro lugar, para que establezcan otro formato de trabajo como forma de vida", postuló, para luego agregar: "Nosotros trabajamos mucho con el refugio Cura Brochero, que tiene un mecanismo para ir adaptando a las personas en situación de calle a la convivencia, para que aprendan las pautas básicas de limpiar, ordenar, no tomar. Hay otro refugio de Provincia que tiende más a trabajar con familias en ese esquema y después, desde el Estado, se consiguen viviendas en alquiler y vamos trabajando así la ubicación de la persona y la contención psicológica. Esto es por un tiempo prudencial".

En una nota con LU5, el funcionario también se refirió a la problemática, que excede a las personas que duermen en la ETON. "La situación de calle es una situación complicada que tiene que abordarse con un equipo y no es fácil de resolver", dijo antes de hacer mención de un grupo de nueve personas, "que habitaban en el ex Tiempo propio", un terreno ubicado en Avenida Argentina donde funcionaba Cafin. "La situación de una de ellas se pudo resolver a través de Desarrollo Social de Provincia con una ubicación en alquiler. La otra familia no quiso movilizarse del lugar y dos adultos se fueron. No detectamos adónde, pero sabemos que no fueron a los refugios", esgrimió.

ON - Terminal gente va a dormir 5 (2).jpg Omar Novoa

"En la Escuela 121 en el bajo había cuatro adultos mayores que fueron abordados, pero no quieren ir a un refugio. Nosotros no tenemos potestad de obligar", añadió para luego recordar el caso de un hombre que vive en una de las diagonales céntricas que "no quiere ir a un refugio ni al alquiler que le tramitamos desde Desarrollo Social". "El lugar al que lo mandamos no queda en el centro y el entiende que no le da posibilidades de gestionar su forma de vida. Es complicado el proceso, sobre todo psicológico", argumentó al hacer hincapié en los factores que no permiten resolver la situación habitacional de muchos de los que se encuentran sin techo.

Un finde con mucha demanda y pocos recursos en comedores

Gladys Aballay, la referente de Libres del Sur, que hace dos semanas lanzó la campaña Invierno solidario para recolectar alimentos y ropa de abrigo con la idea de distribuirlo en los sectores más necesitados, contó que la demanda en los comedores comunitarios se incrementó durante el pasado fin de semana largo.

En una nota con LU5 la dirigente remarcó que el incremento del costo de vida dificulta la situación de las familias, especialmente para afrontar el frio "a fin de mes". En ese marco, recordó que cuando desciende la temperatura aumenta el precio del bin de leña y de la recarga de garrafas.

SFP gladys Aballay Barrios de pIe Libres del Sur (5).JPG

"Hace menos de 15 días había dicho que el bin de leña estaba entre 10 mil y 15 mil y este fin de semana ese precio se elevó a 20 mil pesos. Poder cargar una garrafa está saliendo unos 3500 pesos. Cuando alguien tiene que hacer frente a este gasto y no está preparado, pone en riesgo la alimentación", lamentó.

"Nosotros tratamos de hacer lo que está a nuestro alcance, pero también está la realidad del fin de semana largo en la que el gobierno no entregó los recursos. El miércoles nos dijeron que no iba la mercadería a los comedores y no hay una respuesta de por qué ni cuándo viene. Nosotros ya sabíamos que se venía una ola polar, nos fuimos preparando, pero vemos que del otro lado esa parte es lenta", dijo haciendo alusión explícita al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo a cargo de Germán Armando Chapino.

"Después de las elecciones está todo muy raro: muy poca atención del teléfono, poca respuesta, poca importancia. Desde las elecciones para acá, la despreocupación por todo lo que tiene que ver con lo social. Con la situación compleja que hay en lo económico... Y estamos hablando de comida, de gente que no tienen para comer", remarcó indignada.

"Nosotros venimos planteando esto hace un tiempo, en cuanto a la garrafa. En la primera semana, después de las elecciones, ya no funcionó. Ahora sabíamos que venía un fin de semana largo con una ola polar y justo ese fin de semana no se da la mercadería para los comedores. Decir que estamos en medio de una campaña solidaria y que mucha gente donó, así que pudimos afrontar esto. Pero siempre estamos resolviendo como podemos las necesidades urgentes de los barrios, pero no hay un respuesta concreta ni previsibilidad", manifestó.

Invierno Solidario: Quienes quieran colaborar con alimentos no perecederos, frazadas, calzado, accesorios y ropa de abrigo en la colecta organizada por Libres del Sur, pueden acercarse a Carlos H. Rodríguez 744, de 9 a 16; o bien comunicarse telefónicamente al (299) 580-1129.