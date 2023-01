En noviembre estará listo el servicio de emergencia del hospital Norpatagónico

El nuevo Hospital Regional Norpatagónico está emplazado en el sector de la meseta denominado Z1 - Sur. El lote cuenta con una superficie de 95.791 metros cuadrados.

Gutiérrez indicó que “es una obra que, con los tiempos que corren, está cuidando el medioambiente, mitigando el impacto del cambio climático. Está planificada y la estamos ejecutando en pos de desarrollo de la sustentabilidad y sostenibilidad”. Es que la obra contempla el ahorro de agua: será a través de la reducción de la demanda de agua potable y la captación de agua de lluvia. En ese sentido, se proponen artefactos de bajo consumo de agua y la incorporación de griferías automatizadas de bajo consumo con aireador. Asimismo, se integraron al proyecto tanques ralentizadores y acumuladores de agua de lluvia para riego y la consecuente reducción del riesgo hídrico del área.

obra hospital norpatagonico

Con helipuerto

Agregó que “aquí también va a haber un helipuerto. Así que es un lugar donde se va a centrar la alta complejidad de toda la provincia”. En este punto, ratificó que “este hospital viene a sumarse y no vamos a dejar de prestar finalidad pública con el hospital Castro Rendón. El hospital Castro Rendón no se va a vender, no se va a comercializar, va a seguir allí, en el centro de la ciudad de Neuquén, brindando el apoyo operativo para el sistema de salud”.

Por último, sostuvo que “hay una fuerte inversión en Salud en lo que es infraestructura” y mencionó la obra terminada del hospital de San Martín de los Andes y las que se encuentran en ejecución en localidades como Rincón de los Sauces, Zapala, Aluminé, El Huecú, El Cholar, Buta Ranquil, entre otras.

Por su parte, el inspector de obra Sergio Percat precisó que “en enero estimamos llegar a un 4 por ciento de avance. Lo que se realizó hasta el momento es movimiento de suelo casi en su totalidad y estamos comenzando con los primeros hormigones”.

En tanto que Mauro Ramírez, también inspector de obra, detalló que “tenemos en promedio unos 40 operarios trabajando, entendemos que hacia fin de mes van a haber cerca de 100 operarios y en marzo y abril un promedio de 200 operarios ya con toda la obra lanzada”.

Las tareas comenzaron a ejecutarse el 21 de noviembre y están a cargo de RIVA-CODAM S.A. UT.

La primera etapa

La nueva construcción contará con una superficie total de 42 mil metros cuadrados cubiertos y garantizará el compre local. En esta primera etapa, se prevé construir: el Módulo 5 que consiste en Servicio de emergencia, Hospital pediátrico y Unidad Quirúrgica; el Módulo 4 (Hospital de día, Endoscopia, Hemodinamia), el Módulo 3 (Comedor), el Módulo 2 (Farmacia) y Subsuelo (depósitos de materiales y de insumos, sala de máquinas - sala de bombas y Oficinas).