En nueve fotos, Cutral Co ya tiene su bodega y sus vinos

La bodega de Cutral Co , Agua de Fuego , fue inaugurada este viernes en esa localidad, lo que fue calificado como "un hito" para las autoridades municipales ya que la producción vitivinícola dejó de ser un anhelo para ser una realidad.

El intendente José Rioseco sostuvo que "esto comenzó gracias a los jóvenes que no tenían trabajo y un día nos visitaron buscando una alternativa para poder desarrollar sus estudios. Ellos hicieron la tecnicatura, a través de un convenio con la Universidad del Comahue, se recibieron y volvieron para decirnos que ya se habían recibido. Y ahí comienza en Fillis Dei este sueño".

Y recordó: "Pero allá, no nos ve nadie, dije yo. Entonces trasladamos lo que está hoy aquí, a la vera de la ruta, para que tenga otra vidriera Cutral Co. Hoy sumamos un valor agregado a nuestra ciudad. En los próximos meses la idea es inaugurar un Restaurante. Vale la pena seguir soñando para que nuestro querido Cutral Co, sea una de las mejores ciudades de Neuquén".