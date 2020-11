En pie de guerra: Yanina mandó carta a documente a Pampita

“Voy a ser autoreferencial, pero la semana pasada o la anterior, la que instaló la foto falsa de Lola fue Pampita, yo le mandé carta documento, a Pampita, a todo el programa, a los productores, me enloquecí, porque era mentira, era falso, es como si yo ahora subo una foto de Graciela (Alfano) falsa, una foto que la complique. Estoy esperando que me responda”, comenzó contando indignada Yanina sobre su desición. Y agregó: “Pampita, hasta ahora, no dijo en su programa ‘che, la verdad es que no es Lola Latorre’”.