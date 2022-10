Su novia, Noelia Gómez , no se imaginaba nada de lo que iba a pasar. Aunque alguna vez habían hablado y tenían en mente casarse, "fue una sorpresa de mi parte", dijo el muchacho de 29 años. "La convencí para que vayamos a Costa Brava. Ella no sabía nada, fue engañada", agregó.

Él ya había organizado junto a sus amigos y compañeros de trabajo todo lo necesario para ese día. "Un amigo me hizo los contactos con el boliche. En el laburo me ayudaron a organizar todo, me tiraron ideas y contraté a un fotógrafo", explicó.

propuesta casamiento costa brava

Hasta que finalmente llegó el momento. "Yo estaba re nervioso, tenía los anillos escondidos, pensé un montón de mentiras para que no me descubra los mensajes con los chicos ni los anillos", confesó Kevin.

"Fui al baño y esperé a que el locutor haga la presentación. Ahí le dije unas palabras, me acerqué a ella, le di el anillo y me dijo que sí entre lágrimas. Fue muy emotivo para mi también", recordó sobre la propuesta. Y contó que "ella estaba totalmente sorprendida, me dijo que no se había ni imaginado la situación".

Además, expresó lo que significaba para él ese día y la propuesta: "Es mi forma de decirle que me comprometo a estar con ella para el resto de la vida".

propuesta casamiento costa brava

Kevin continuó recordando: "En un momento se me complicó porque estaba planeado para las 00 y se demoraron un poquito las cosas". A pesar de los inconvenientes técnicos que fueron solo unos minutos, "salió todo muy bonito, por suerte la noche nos acompañó bastante". Además, las amigas de Noelia (26) fueron al pub y aprovecharon el momento para hacerle la despedida de soltera.

Los novios todavía no tienen fecha para el casamiento, ya que quieren tomarse el tiempo necesario para organizar el evento como ellos lo imaginan. "Yo calculo que, con todo los preparativos que tenemos que hacer, será en un año como mínimo el casamiento. Hoy (viernes) hablábamos que queríamos organizar bien todo, que sea bien detallado", explicó.

Le propuso casamiento en Costa Brava.mp4

En el video que se grabó el momento de la propuesta Kevin habló de "unas pérdidas importantes" que tuvieron. Cuando dialogó con LMN quiso resaltar a que se refería: "Las pérdidas que yo mencionaba en el video era porque su papá falleció en febrero, y mi abuela que era muy importante para nosotros a fines del año pasado. Eran dos personas que siempre nos decían que nos casemos, que nos veían muy bien juntos, entonces esa parte fue muy emotiva para nosotros dos", concluyó.