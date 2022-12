En primera persona, de la formación laboral al primer empleo

Milagros Gacitúa es un caso testigo. Con 22 años, no tenía acceso al mercado laboral. Aunque hubiese realizado varios cursos y estudie la carrera de Relaciones Internacionales en una universidad, no se le daba un trabajo formal. En todos lados le pedían experiencia. Justo lo que le faltaba. Pero el que busca, persiste y al final encuentra; y un día, alguien le contó que buscaban jóvenes para hacer una formación laboral.

Dijo que sería un "gran alivio" para ella que la vuelvan a convocar desde Leben Salud. "Me gustó la gente y el ambiente. Pero si no puede ser, esta experiencia me sirvió para ir a otros lugares y tener un certificado que me abrirá otras puertas", destacó a LMNeuquén.

Miagros es una de las 759 jóvenes que encontró a través de la vinculación pública y privada que viene impulsando la Municipalidad de Neuquén un empleo formal, y hoy nueve más se incorporaron a través de este programa a Clínica de Imágenes del grupo Leben Salud.

“Cuando iniciamos la gestión y planificamos cuáles eran los objetivos que teníamos hacia adelante, con el intendente Mariano Gaido monitoreamos números de ocupación laboral porque son indicadores que van marcando el camino al que tenemos que estar muy atentos”, recordó la secretaria de Capacitación y Empleo, María Pasqualini. “Y encontramos que en el conglomerado Neuquén-Plottier el sector más golpeado eran los jóvenes”, reveló.

Recordó que durante la pandemia por Covid hubo pérdida de fuentes laborales, “y hoy estamos en números mejores a los prepandémicos”, a lo que describió el escenario producto de que a la capital neuquina ingresan 25 familias por día de las 30 que llegan a la provincia, “la ciudad crece, necesita servicios, no podemos desconocer que es la capital de Vaca Muerta”.

Habló de la responsabilidad que tiene el Estado para propiciar la vinculación con el sector privado y cómo de este modo “759 jóvenes encontraron la posibilidad de ese empleo formal, ese número es impactante porque implica que esto es posible”.

Del mismo modo, el subsecretario de Empleo, Santiago Galíndez, destacó por un lado “la predisposición y compromiso de los jóvenes para formarse laboralmente” y en segundo lugar “al grupo Leben Salud por abrir sus puertas”. Puntualmente, indicó que “desde la Municipalidad no concebimos otra forma de trabajo en equipo que el vinculado con el sector privado de la ciudad”.

“El empleo significa desarrollo económico, productivo y social”, enfatizó y recordó que “la ciudad de Neuquén tiene las puertas abiertas para acompañar a los jóvenes porque a veces no es fácil conseguir empleo, así que muy agradecidos al equipo de Leben Salud”.

"Es un orgullo para nosotros poder participar de esta iniciativa que implica el esfuerzo de lo público y lo privado", expresó, por su parte, el presidente de la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, Juan Carlos Schroeder.

Contó que "esta es una empresa familiar, nuestra vocación es trabajar y dar trabajo y no dejamos de hacerlo desde hace 40 años".

Schroeder agradeció el trabajo del área de Recursos Humanos de la empresa "porque creyeron en esto". Por su parte, Francisco Ruiz, gerente de Leben Salud, les dio la bienvenida a los nuevos trabajadores y destacó que "en el programa de formación aprendieron un montón de cosas".

"Estuvo buenísimo que les empezarán a compartir un poco del cariño por la empresa, es un buen punta pie para todos", dijo Ruiz. También destacó la vocación del municipio "de hacer crecer el empleo en la ciudad algo que consideramos que es muy importante".

Leonel Gutiérrez, el gerente de Recursos Humanos, agradeció a la subsecretaría de Empleo, al municipio y a los chicos "que se formaron desde el minuto uno. Tuvimos una charla el primer día de capacitación donde hablamos del compromiso, de la disciplina y de la vocación".