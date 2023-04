En qué estaciones de Neuquén ya impactó el aumento de los combustibles

El incremento en los combustibles del orden del 4% se llevará a cabo de forma ineludible en Neuquén como en todo el país, ya sea en el transcurso de este sábado o bien desde las cero del domingo. Hasta el mediodía no todas las estaciones de servicio daban cuenta del incremento.

En una recorrida por la capital neuquina, excepto la firma PUMA, en el resto aún no había impactado la suba pautada en el marco del programa Precios Justos, que se extenderá hasta agosto venidero.

“Algunos aumentaron a la cero hora de hoy (sábado) y otros lo harán a la cero de mañana. Los que no aumentaron todavía está previsto que lo hagan esta noche. Nosotros también nos guiamos de los comentarios, no hay nada oficializado porque la táctica que emplean es la de no anunciar con anterioridad”, sostuvo el presidente la Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén, Carlos Pinto, a LMNeuquén.