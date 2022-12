En qué lugares serán los controles de alcoholemia por la Navidad

En declaraciones a LU5, señaló que serán jornadas de mucha movilidad en la ciudad e intentarán que “aquellas personas que decidan conducir no tomen alcohol, que no haya maniobras temerarias, ni de exceso de velocidad, y no tengan acciones que hagan peligrosa la conducción”.

Control de alcoholemia.

Los inspectores municipales, en conjunto con la Policía de la provincia, desplegarán el dispositivo de controles móviles en distintos sectores de la ciudad como en la zona ribereña de la Isla 132, en Avenida Argentina y Olascoaga, y tanto en el parque del Este como del Oeste. Serán 40 en total, entre los 30 motorizados y los 10 que estarán en los puestos de calles. “Vamos a tratar de movernos en toda la ciudad, que obtengamos buenos resultados y que todos seamos responsables y cumplamos con la ley”, indicó Baggio.

El funcionario explicó que, de acuerdo a la vigencia de alcohol cero, se puede hacer un control de alcoholemia con un auto detenido siempre y cuando la persona sea el propietario e intente conducirlo. “El objetivo de la ley de alcohol cero es que el vehículo no se mueva conducido por una persona alcoholizada. La base del trabajo de tránsito es la prevención. Si evito que esa persona alcoholizada se suba, lo ponga en marcha y conduzca, previamente habiéndole hecho una alcoholemia, habré cumplido con lo que manda la ley”, aclaró.

Puntualizó que el índice de siniestralidad de la ciudad de Neuquén está relacionado en primero lugar con el acceso de velocidad y, segundo, con las alcoholemias.

“Muchos inspectores de tránsito van a pasar la Navidad en un control de tránsito. Pongámonos en el lugar de que es un trabajador municipal que tiene que trabajar en un día festivo”, agregó el funcionario.