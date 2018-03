En todos lados

De esta manera, la ex campeona del “Bailando” se subirá a las tablas del teatro Lola Membrives, a partir del 4 de abril, junto a Nicolás Cabré y Federico D’Elía. “La verdad es que es un desafío y una oportunidad hermosa. Es lo que uno siempre sueña cuando te vas a dormir”, expresó la conductora de Combate en Los ángeles de la mañana, emocionada por su gran oportunidad.

En medio de su enorme felicidad, en el magazine mostraron una entrevista a Siciliani, en la que le deseó lo mejor a la novia de Fede Bal. “Yo le pasaré a ella todo lo que necesite... Me dijeron que está muy contenta, muy emocionada. Me gusta que alguien tenga una oportunidad así, de las que te emocionan, no pasa tantas veces en la vida”, comentó la ex de Suar, y Laurita no pudo evitar conmoverse. “Me emociona lo que dice Gri, porque sé que ella viene del mismo nicho, de ir a castings, de estudiar y prepararse. Ella tuvo su oportunidad, hizo un carrerón y brilló”, declaró entre lágrimas.

Su llegada a Sugar cambiará por completo su día a día, por lo que anunció que ya habló con los productores del reality de Canal Nueve para retirarse 2 horas antes de las 4 que dura el programa.

Carrera: la blonda fue campeona del “Bailando”, conduce Combate y hará el musical Rapunzel.

¿La cuarta jurado?

Como si en la vida de Laurita Fernández no faltaran emociones, De Brito le anunció que es una de las más fuertes candidatas a ocupar el lugar que dejó Pampita en el jurado del “Bailando”, junto a Nicole Neumann, quien ya aceptó propuestas de otros canales.

Sin embargo, la bailarina relató que los productores del ciclo aún no se han comunicado con ella, pero que no descartaría ese gran oportunidad. “No sé, no me llamaron, no me propusieron nada todavía. Sería un placer, pero no tuve ninguna respuesta formal”.

Mariano Martínez y Nico Cabré, los galanes de Laurita

Laurita Fernández llegará al teatro de la mano de dos reconocidos galanes de la televisión argentina: Mariano Martínez y Nicolás Cabré, algo que tendría preocupado a Federico Bal. Con el ex de Lali Espósito, la bailarina hará Rapunzel, un musical infantil, mientras que con el ex de la China Suárez animará Sugar.

Mimi, la novia del Tirri -primo de Marcelo Tinelli- y panelista de Confrontados, aseguró que la blonda intentará acercarse de alguna manera a Martínez, que está disfrutando de su paternidad junto a Camila Cavallo. Sin embargo, ahora aparece en escena Nicolás Cabré, uno de los hombres que más famosas ha conquistado, sobretodo compañeras de trabajo. Ante esta situación, Ángel de Brito le expresó a Laurita que se siente preocupado, porque él también es el tipo de hombre que le gusta a ella. “Estoy tan enfocada, y tengo una emoción y unas ganas que no voy a reparar en algo así. Para mí es el 1 en el humor, lo admiro mucho y va a ser un placer. Todo el mundo habla maravillas de él como compañero”, relató Fernández, para dejar tranquilo al hijo de Carmen Barbieri.