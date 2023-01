En un accidente doméstico, un bebé de 2 años se clavó un tenedor en un ojo

Según comentaron allegados, el incidente ocurrió días atrás en su hogar, en Viedma. Su madre lo llevó en forma inmediata al hospital en Patagones, pero poco pudieron hacer ante un caso de tal gravedad y lo derivaron al Hospital Zatti, por lo cual pusieron en marcha los trámites para lograr su derivación a un Centro de Ojos especializado en Buenos Aires, para tratar de que el chiquito no pierda la visión.

Sin embargo, comentaron allegados, las respuestas de Salud Pública no habrían llegado con celeridad, se pretendía el uso del avión sanitario provincial, pero “esta posibilidad no se concretó. Como todo tardaba demasiado, su abuelo agarró un auto y tuvieron que viajar horas y horas con el chiquito así, perdiendo el ojo, hasta Buenos Aires. Sufrieron un abandono total por parte del Estado”; comentó un poblador que lleva adelante una campaña para reunir fondos para la familia Catrin, que no posee obra social.

Debido a que el menor no posee obra social, la operación que se llevó a cabo en el Hospital Alemán y según adelantó un familiar del pequeño, el costo de la misma es de más de 2,5 millones de pesos. A raíz de esto, se inició una colecta solidaria.

El pequeño fue operado por especialistas en el Hospital Alemán. Un equipo de más de una docena de profesionales lo aguardaba porque ya estaban en comunicación con su familia.

Según se indicó el jueves ocurrió el accidente y el viernes por la madrugada, tras su arribo, “fue operado durante toda la madrugada”.

“Nosotros gestionamos todo, hablamos con un especialista de Buenos Aires y él nos gestionó una cama en el Alemán, lo único que pedíamos a Salud era el avión, pero nos pusieron todos los ‘pero’, estaban gestionando el Garrahan, pero no teníamos tiempo, así que agarramos un auto y vinimos por nuestra cuenta”, comentó José Catrin, el abuelo del nene.

El niño se encuentra internado y se aguarda su evolución, pero no se descarta una segunda operación, indicó Rolando, “la operación que le hicieron le dijeron que les sale más de 2,5 millones, y son una familia muy humilde, ahora tienen que costear su estadía y todo. Ya hay gente que donó, aunque sea de a 100 pesos... entre todos podemos ayudar”, rogó el vecino solidario.

Para los interesados en ayudar estos son los datos de la cuenta bancaria: Eliana Magali Catrin Lago. CVU 0000003100044525047937 Alias: NILO.AMARU.MP