Nacido y criado en Roca, estuvo viviendo muchos años en Buenos Aires, luego regresó al Alto Valle y en 2017 dio forma a su proyecto: el bar Nacional, ubicado en calle Sarmiento 1204.

Durante los partidos del Mundial de Qatar 2022, varios clientes le reclamaron por qué no hacer un trago en homenaje a la Scaloneta. Ya tenían en la carta la hamburguesa triple con mucho chédar que le rinde honor al arquero de la Selección, el "Dibu" Martinez. Pero les faltaba esto, y como es un bar que prioriza la coctelería, de tipo informal, al estilo after office, Danilo se tomó en serio el asunto. Eso sí: por cábala no había hecho nada antes, así que esperó que termine el Mundial.

Su lanzamiento oficial fue este martes y en las redes ya se volvió viral. "Es un homenaje a la Selección a todas las personas que recibimos partido tras partido en el bar, a los que siempre están y nos bancan. Estamos super agradecidos por todo esto. Y si a la gente le gusta seguirá más tiempo", expresó.

Danilo confesó que su nombre surgió del himno nacional argentino que dice en su estribillo "Sean eternos los laureles, que supimos conseguir...". Sin embargo, después les cayó la ficha de que el nombre coincidía con un documental de la Selección durante la Copa América. "Surgió de esa forma, y una cosa llevó a la otra", acotó.

El porqué de la carta con el 5 de copas

El trago tiene un detalle que connota un juego de cartas que realizó la Selección a instancias del Mundial, donde algunos adivinaron su carta y hacia el final lo hizo Lionel Messi con el 5 de copas. La promesa después fue tatuarse el naipe que habían adivinado, mientras concentraban, como lo hizo el mediocampista Alejandro Gómez con el ancho de basto y el zaguero central del seleccionado Nicolás Otamendi con el 7 de espada. Ángel Di María le había pegado con el 6 de basto. "Eso ayudó a decorar el trago", indicó el bartender.

Con esa descripción y la pinta del trago, sólo queda preguntar. "Como todo lo bueno, no durará para siempre este coctel homenaje solo estará disponible unas semanas así que a probarlo ya. Yendo no, estacionando. Right now. No cuelgues", cierra el posteo que se hizo viral.

