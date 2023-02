En un cumple de 15, dos jóvenes abusaron de una menor

El acusado de 17 años permanece privado de su libertad, mientras que el otro -de 16- fue liberado por decisión de la Justicia de Garantías.

La madre de la víctima dijo al portal 0223 que tomó conocimiento del hecho el sábado alrededor de las 3:43 de la mañana, cuando un amigo de su hija la llamó por teléfono para que la fuera a buscar porque estaba “chuponeada y se desmayaba”. Al llegar al lugar, "vi que mi hija no se podía mantener parada y que no podía hablar. Estaba como desvanecida y drogada”, aseguró.

La mujer indicó que su hija “estaba borracha y no se daba cuenta que estaba drogada porque nunca había estado así, nunca llegó a casa en una condición tan deplorable. Yo le enseñé valores a ella y sé que es una persona sana y muy pura. No le dieron derecho a defenderse y me contengo porque soy una persona civilizada pero me dan ganas de romper todo”.

De forma preliminar, el fiscal Walter Martínez Soto caratuló al hecho como "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas" y se espera que en las próximas horas que declare la menor.

Además, trascendió extraoficialmente que más chicas habrían sido víctimas de los adolescentes, por lo que las autoridades no descartar que se realicen más denuncias en el marco de la misma causa.