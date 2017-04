Los datos preliminares arrojan que la aceptación de la nueva oferta tiene una ventaja de 150 votos, de acuerdo a lo votado en cada una de las seccionales. En total, 1871 docentes dieron el visto bueno, mientras que 1721 rechazaron el ofrecimiento.

Desde ATEN explicaron que los números oficiales serán dados a conocer en una conferencia de prensa, que se realizará luego del plenario, cerca del mediodía. De los 22 mil maestros de la provincia, poco más de tres mil estuvieron en las asambleas.

"Ningún aumento salarial supera el 18%; no es menor que subamos un 30,5% el valor punto. En este contexto es una conquista. Si aceptamos, volvemos a las escuelas con la frente bien alta, porque le arrancamos al Gobierno una recomposición que no consiguió nadie", dijo Marcelo Guagliardo, Secretario General de ATEN, en defensa del acuerdo.

ATEN CAPITAL: "ES UNA PROPUESTA QUE LE ARRANCAMOS AL GOBIERNO" ¦ Así se aseguró Angélica Lagunas.

En la vereda de enfrente, Daniel Huth, ex titular del gremio e integrante de la Lista Naranja, expresó: "Estamos por el rechazo y nos sumamos a la moción de 72 horas de paro. Esto es un 27% para enero de 2018, pero es un achatamiento de la escala. Si consideramos las variables de nuestros salarios, estamos dentro de lo que nos impone Macri".

Los datos seccional por seccional

Según información extraoficial, dada a conocer por LU5, en Rincón de los Sauces hubo 54 votos negativos, contra ningún positivo; en Plottier el rechazo a la propuesta sumó 141 voluntades, mientras que 88 aceptaron la oferta; en Neuquén, fue 882 por el sí y 760 por el no; en Zapala hubo 224 votos por el no y 9 por el sí.

Por su parte, en Chos Malal hubo 106 votos por la aceptación y 40 en rechazo; en Centenario fue 134 por el sí y 140 por el no; en Andocollo fue 37 por el no y 31 por el sí; en Senillosa se impuso el no 70 a 0; en el Chañar también dominó el no por 30 a 1; y en Picún Leufú fue 30 a 19 por el sí.

Finalmente en Añelo fue 18 por sí y 9 por el no; en El Chocón 11 aceptaron y 3 no; En Cutral Có, 86 dijeron que no y 67 aceptaron; en Villa La Angostura 106 dieron el visto bueno y 6 no; en Loncopué fue 28 a 19 por el no; en San Martín 102 a ocho por el sí; en El Huecú 40 a 0 por el sí; en Las Coloradas 30 a 0; en Junín 60 a 45; en Aluminé 61 a 14; en Piedra del Águila 30 a 5, mientras que Las Lajas el rechazo se impuso por 36 a 2.

La nueva oferta

El nuevo ofrecimiento incluye una suma fija de seis mil pesos (antes era de tres mil), que se efectuará en dos pagos tres mil antes de finalizar fin de mes y tres partes de mil en los meses sucesivos, con los salarios de abril, mayo y junio. Esto también alcanzará a los jubilados y pensionados.

Además, se ofreció una recomposición salarial del 8% para paliar la pérdida del salarial por inflación de 2016, que se abonará en dos partes: una retroactiva a enero y la otra en abril, en dos cuotas de un 4%.

Finalmente, el aumento salarial se realizará en forma trimestral sobre los salarios a la fecha de enero de 2017, a través del IPC neuquino y será incluido en el sueldo básico. Estas actualizaciones serán en julio, octubre y enero.

Además, en octubre, el gremio docente será invitado a participar de una comisión que revisará las variables del IPV para hacer el cálculo de la inflación mensual de la provincia.