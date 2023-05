En Villa Meliquina viven con el temor a quedarse aislados

Vecinos de la Villa dan cuenta del estado desastroso por el que deben transitar diariamente 14 de los 40 kilómetros que los separa de San Martín de los Andes, ya sea para ir trabajar o para que los chicos del nivel medio puedan ir al colegio porque no tienen secundario.

“Algún día la Ruta 63 tuvo ripio, ya no le está quedando nada. La última vez que pasó una máquina de Vialidad Provincial fue hace como dos meses. En el cruce de la Ruta 63 con Siete Lagos hay un predio de vialidad donde no hay maquinas, aparentemente las trasladaron a Chapelco”, señaló Ricardo Herrero, vecino de Villa Lago Meliquina, a LMNeuquén .

El vecino aseguró que ese acceso tiene un tránsito que no tenía antes debido al crecimiento de Meliquina. Dijo que le lleva unos 40 minutos poder sortear esos 14 kilómetros dado que deben circular a baja velocidad por el mal estado. “Dependemos de San Martín de los Andes para cargar nafta, ir a un supermercado, a la farmacia, al hospital, y ni hablar si tenemos una urgencia”, puntualizó y agregó: “Hace dos meses que no tenemos mantenimiento y la ruta está destruida, mucho serrucho y estamos desarmando los vehículos quienes no tenemos 4x4. Está realimente terrible, es el comentario de todo el pueblo”.

La posta sanitaria de la Villa está funcionando con la atención de una enfermera en forma permanente mientras que cada dos semanas viene un médico y un odontólogo. Herrero contó que desde hace un tiempo la posta tiene que pedir prestado a los vecinos un grupo electrógeno cada vez que viene el especialista. “Está funcionando hasta ahí, ha ido avanzando un poco, pero tenemos muchas carencias”, aseguró.

Solamente en la temporada estival, cuando está de licencia la enfermera, cuentan con una guardia y una ambulancia para atender las emergencias de locales y turistas. Aclaró que la salud está bastante limitada por la unidad sanitaria que tienen. Además, puntualizó que viven en un lugar que no tiene agua. “Hay que traerla de los arroyos, que está cubierto de mangueras porque la perforación es cara. Cualquier cosa que hagas en Meliquina es cara porque estamos aislados del mundo. Gas es por garrafón y es caro. La luz por paneles solares o energía eólica. No tenemos ningún tipo de servicios”, resumió.

El vecino remarcó: “La ruta se transforma en algo fundamental porque para nosotros es salud, es alimentos y gas. Es todo para nosotros”.

Enfatizó que lo fundamental es la salud, el agua y la ruta que es la conexión de los pobladores con el mundo. Recordó que había un proyecto de asfaltarla en el Plan Quinquenal, pero desconoce en que quedó porque ni siquiera la están manteniendo.

Villa Lago Meliquina.jpg

Sostuvo que mantienen comunicación con personal de Vialidad, pero les clavan el visto o les dicen que la máquina está rota. “El fin de semana pasado llovió bastante, nos dieron que iban a esperar que seque para pasarla, pero se secó, volvió a llover y nunca pasaron”, aseveró.

El estado de la ruta es el tema del día de toda Meliquina porque, al margen de todas las carencias que manifiestan, los vecinos que tienen que bajar diariamente a San Martín.

Villa Lago Meliquina- rompió el eje - banquina- Ruta 63.jpg

Señaló que en la mañana de este viernes un camión rompió el eje y se fue a la banquina como consecuencia del mal estado de la calzada.

“Si no mantienen para emparejar cuando haya nevadas quién va a sacar la nieve, entonces vamos a quedar aislados. Puede que hayamos quedado uno o dos días aislados en ocasiones muy extremas, pero entonces la máquina pasaba y ahora no la tenemos”, advirtió el vecino de Meliquina.